Взрывы в Краснодаре вызвали панику у россиян, люди выбегали на улицу

Как передает портал "Комментарии", в российском Краснодаре к утру 26 мая произошел масштабный взрыв. В результате удара был поврежден фасад одного из жилых домов. Последствиями взрыва сами россияне активно делятся в пабликах. На данный момент сами россияне пишут об атаке минимум двух беспилотников.

Взрывы в Краснодаре. Фото: из открытых источников

Как рассказал один из очевидцев, между взрывами прошло около 12 минут. Местные жители не на шутку испугались и выбежали из дома на улицу.

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"Я думал у нас дом сейчас упадет", – рассказывает россиянин.

Он отметил, что минимум один из беспилотников был сбит. Скорее всего этот беспилотник и упал на дом местных жителей.

Позже российские официальные источники сообщили, что информация об ударе по Краснодару действительно правдива. Так, сообщается, что взрыв произошел в 4:17 утра по местному времени. В результате инцидента никто не пострадал.

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Также издание "Комментарии" сообщало – после прошедшего в Японии саммита G7, где была четко продемонстрирована поддержка Украины и даны определенные сигналы РФ и Китаю, появилась реакция последних. Российский МИД устроил на своей официальной странице настоящую истерику касательно итогов встречи лидеров "Большой семерки" и приглашенных гостей, среди которых была и Украина. А замминистра иностранных дел Китая Сунь Вэйдун вызвал посла Японии в Пекине, чтобы выразить протест по поводу "ажиотажа вокруг проблем, связанных с Китаем". О чем говорит подобная реакция? Как геополитические события могут развиваться дальше, после японского саммита G7, который многие называют историческим.