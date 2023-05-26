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Краснодар сотрясли сильные взрывы: подробности

По сообщениям росСМИ, Краснодар могли атаковать беспилотники

26 мая 2023, 07:30 comments1477
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Автор:

Кравцев Сергей

Ночь 26 мая для жителей российского Краснодара стала неспокойной, ведь практически в центре города прогремели сильные взрывы. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание "Baza" в Telegram.

Краснодар сотрясли сильные взрывы: подробности

Взрывы в Краснодаре

Как сообщает издание, по словам жителей Краснодара, по меньшей мере два громких взрыва были слышны над центром города примерно в 4 часа утра.


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По предварительной информации, утверждает "Baza", силы ПВО среагировали после того, как город атаковали беспилотники.

По информации очевидцев, пишет издание, перед взрывами они слышали звук, похожий на летящий беспилотник.

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Источник: https://t.me/bazabazon/17979
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