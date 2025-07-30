Взрывы в Бердянске: куда прилетело оккупантам

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Кравцев Сергей
Ночью в оккупированном Бердянске прогремели громкие взрывы, которые слышали даже в соседнем Приморске. Попадание, вероятно, произошло по базе отдыха "Моряк", где находились российские военные. Об этом говорится в сообщении Бердянской городской военной администрации.
Взрывы в Бердянске. Фото: из открытых источников
Жители временно оккупированного Бердянска рассказали, что в ночь на 30 июля были слышны громкие звуки взрывов. более того, звуки взрывов слышны даже в Приморске.
Кроме того, как стало известно из местных сообществ, оккупанты перекрыли въезд и выезд на Косу.
Как стало предварительно известно, место попадания база отдыха "Моряк" на Бердянской косе, где базировались российские военные.
Сейчас же оккупанты перекрыли все доступы к объекту, поэтому информацию о масштабах разрушений проверить трудно. Однако, судя по тому, как замалчивают ситуацию и как суетятся по городу — последствия есть.
Читайте также на портале "Комментарии" — политический аналитик Иван Яковина обращает внимание, что даже провластные российские блоггеры уже не скрывают масштаба катастрофы на временно оккупированных территориях. Они публично признают: из-за нехватки воды эти регионы приходят в упадок, и ситуация может привести к "проукраинским бунтам".
По его мнению, каждый оккупированный Россией регион Украины буквально возвращается в "средневековье" — разрушенная инфраструктура, отсутствие воды, отопления, электроэнергии.
Также издание "Комментарии" сообщало – ГУР ликвидировало оккупационного чиновника в Бердянске.