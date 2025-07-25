Политический аналитик Иван Яковина обращает внимание, что даже провластные российские блоггеры уже не скрывают масштаба катастрофы на временно оккупированных территориях. Они публично признают: из-за нехватки воды эти регионы приходят в упадок, и ситуация может привести к "проукраинским бунтам".

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"Фактически, россияне начинают бить тревогу из-за того, что творится. Но, как всегда, власти не реагируют, потому что для разрешения этого кризиса нужны огромные финансовые вливания. А выделять средства никто не хочет. Поэтому все это будет продолжаться", — заявил Яковина в эфире NV.

По его мнению, каждый оккупированный Россией регион Украины буквально возвращается в "средневековье" — разрушенная инфраструктура, отсутствие воды, отопления, электроэнергии.

"Они не могут запустить водоснабжение, канализацию, а впоследствии и электричество начнут выключать. Суть путинской России — это упадок, дерьмо и руины. Другого она тем, кого пытается "уволить", дать не может", — подчеркнул эксперт.

Действительно, водный кризис усложняется. Как сообщает Институт изучения войны (ISW), основной источник водоснабжения оккупированной части Донбасса — Ханженковское водохранилище — полностью обмелело. Уровень в водоводе "Дон-Донбасс" также упал до критически низких показателей.

Эту информацию подтвердил и советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, водохранилище на реке Крынка высохло, что оставило без доступа к воде десятки населенных пунктов. Особенно сложна ситуация в Бердянске, где запасы питьевой воды тоже на грани.

Как уже писали "Комментарии", на фоне демографического кризиса Россия прибегает к все более репрессивным и абсурдным инициативам. Одним из них стало предложение наказывать холостых мужчин, которые в течение трех месяцев не имеют романтических отношений или не пытаются создать семью, сообщает Служба внешней разведки.