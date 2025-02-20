ГУР ликвидировало оккупационного чиновника в Бердянске

20 февраля 2025 в 6:05 возле 96-го дома на Восточном проспекте временно оккупированного Бердянска на Запорожье взорвался серый автомобиль Renault Duster ― выгорел дотла; на место прибыли российско-оккупационные службы. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Главного управления разведки Минобороны Украины.

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Отмечается, что внутри машины находился военный преступник Богданов Евгений Юрьевич — гражданин государства-агрессора России, который формально занимал должность так называемого заместителя председателя оккупационной администрации Бердянска.

"В обязанности российского захватчика входили, в частности, контроль за финансами в оккупационной администрации и организация строительства фортификационных сооружений во временно оккупированных районах Запорожской области. Во время своего пребывания на оккупированных украинских территориях евгений богданов неоднократно совершал военные преступления против граждан Украины", – отмечают в ГУР.

Военный преступник родом из Ленинградской области РФ. В Бердянск прибыл сразу после захвата города войсками государства-агрессора в 2022 году. В оккупационную администрацию назначен по указанию российских спецслужб.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что глава ГУР МО Кирилл Буданов допустил возможность прекращения боевых действий между Украиной и Россией в 2025 году. При этом, как отметил в эфире 24 канала советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, повлиять на страну-агрессора могут два важных фактора: нефтяное эмбарго и активизация ударов по территории РФ. То есть, говорит он, эти инструменты способны заставить Кремль согласиться на прекращение огня на справедливых условиях.