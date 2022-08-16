logo

BTC/USD

23970.36

ETH/USD

1883.47

LTC/USD

61.41

USD/UAH

39.10

EUR/UAH

40.80

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Взрывы у Джанкоя: показали спутниковые снимки с аэродрома
commentss НОВОСТИ Все новости

Взрывы у Джанкоя: показали спутниковые снимки с аэродрома

Спутниковые снимки склада с боеприпасами после взрывов обнародовала компания Planet

16 августа 2022, 22:34
Автор:

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

Во временно оккупированном Крыму, 16 августа, возле Джанкоя сдетонировал склад с боеприпасами на военном аэродроме. Потом появились спутниковые снимки после взрывов. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на информацию на журналиста проекта "Схемы" Кирилла Овсяного в Twitter .

Взрывы у Джанкоя: показали спутниковые снимки с аэродрома

Взрывы у Джанкоя (фото из открытых источников)

Он сообщил, что спутниковые снимки склада с боеприпасами после взрывов опубликовала компания Planet.

Взрывы у Джанкоя: показали спутниковые снимки с аэродрома - фото 2
Взрывы у Джанкоя: показали спутниковые снимки с аэродрома - фото 3

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что за взрывами под Джанкоем стоит элитное украинское подразделение. 16 августа, за взрывами на военной базе российских оккупантов под Джанкоем в оккупированном Крыму, стоит "элитное украинское подразделение". Об этом пишет издание The New York Times. Журналисты авторитетного издания пишут, ссылаясь на чиновника из Украины, что в тылу врага действовало "элитное украинское подразделение". Однако авторы материала не называют имя своего источника. В сообщении отмечается, что Украина до этого времени официально не подтвердила свою причастность к этим взрывам на военной базе в Крыму. Но журналисты The New York Times отметили, что советник руководителя ОП Михаил Подоляк якобы "похоже, намекнул на то, что Украина причастна".

Также "Комментарии" писали о том, что россияне бегут из-под Джанкоя . Мощные утренние взрывы в Крыму наделали много шума. Российские захватчики приступили к эвакуации людей после взрывов на складе боеприпасов вблизи Джанкоя. Уже выехало более 2 тысяч человек. Эвакуацию подтвердили мэр Мелитополя (Запорожская область) Иван Федоров в Telegram, глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в Facebook, самопровозглашенный премьер-министр оккупированного Крыма Сергей Аксенов

 



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://twitter.com/KOvsianyi/status/1559582079154790403
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!