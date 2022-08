Взрывы у Джанкоя: показали спутниковые снимки с аэродрома

Он сообщил, что спутниковые снимки склада с боеприпасами после взрывов опубликовала компания Planet.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что за взрывами под Джанкоем стоит элитное украинское подразделение. 16 августа, за взрывами на военной базе российских оккупантов под Джанкоем в оккупированном Крыму, стоит "элитное украинское подразделение". Об этом пишет издание The New York Times. Журналисты авторитетного издания пишут, ссылаясь на чиновника из Украины, что в тылу врага действовало "элитное украинское подразделение". Однако авторы материала не называют имя своего источника. В сообщении отмечается, что Украина до этого времени официально не подтвердила свою причастность к этим взрывам на военной базе в Крыму. Но журналисты The New York Times отметили, что советник руководителя ОП Михаил Подоляк якобы "похоже, намекнул на то, что Украина причастна".

Также "Комментарии" писали о том, что россияне бегут из-под Джанкоя . Мощные утренние взрывы в Крыму наделали много шума. Российские захватчики приступили к эвакуации людей после взрывов на складе боеприпасов вблизи Джанкоя. Уже выехало более 2 тысяч человек. Эвакуацию подтвердили мэр Мелитополя (Запорожская область) Иван Федоров в Telegram, глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в Facebook, самопровозглашенный премьер-министр оккупированного Крыма Сергей Аксенов