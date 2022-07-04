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Взрывы сразу в трех городах оккупированного Донбасса: что происходит (фото)

Пожары и детонация запасов россиян начались сразу в трех городах временно оккупированной территории Донецкой области

сегодня, 08:03
Автор:

Кравцев Сергей
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На территории временно оккупированного Донбасса прогремели сильные взрывы. Сильное зарево огня и черный дым был виден сразу в трех временно оккупированных городах Донецкой области – в Снежном, Торезе и Харцызске. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщается в Telegram-канале "Типичный Донецк".

Взрывы сразу в трех городах оккупированного Донбасса: что происходит (фото)

Взрывы на Донбассе. Фото: Telegram-канал "Типичный Донецк"

Что касается Снежного, то сначала взрывы, а затем и пожар очевидцами зафиксированы на территории завода "Снежнянскхиммаш". Из завода оккупанты сделали большой склад с боеприпасами. В ночь на 4 июля жители оккупированного огорода начал слышать сильные взрывы, которые доносились со стороны завода. Снаряды долго детонировали, после чего начался пожар, которым россиянам затушить так и не удалось.

Похожая ситуация практически в то же время повторилась во временно оккупированных Торецке и Харцызске. Там местные жители тоже слышали взрывы, сила взрывов была настолько сильной, что грохот расходился по всему городу. Далее вспыхнули большие пожары.

Читайте на портале "Комментарии" — в сети активно обсуждают видео и фото массированного удара ВСУ по военной базе российских оккупантов. Удар был очень сильный и прицельным. В итоге, у россиян из четырёх военных баз в оккупированном Мелитополе осталось три. От четвертой уже ничего не осталось. После ударов по базе сами по себе снаряди детонировали еще несколько часов подряд. Затем начался сильный пожар. Также сообщается, что после атаки ВСУ оккупанты больше не смогут воспользоваться аэродромом Мелитополя, потому что он тоже уничтожен, его больше не существует.

Также издание "Комментарии" сообщало – президент Зеленский объяснил вывод ВСУ из Лисичанска и назвал два направления, где идем вперед.

Взрывы сразу в трех городах оккупированного Донбасса: что происходит (фото) - фото 2




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Источник: https://t.me/uniannet/62751?single
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