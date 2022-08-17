Взрывы под Джанкоем не пройдут бесследно для россиян: в чем причина

Взрывы на российском складе боеприпасов и трансформаторной подстанции в Джанкойском районе аннексированного Крыма серьезно нарушили снабжение российских войск на материковой части Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Взрыв. Фото: из открытых источников

Американские военные эксперты отмечают, что военный склад в Джанкое имел большое значение для россиян, ведь именно оттуда оккупанты поставляли технику. Боеприпасы и перебрасывали войска в случае необходимости на юг Запорожской области, включая Мелитополь. Российскому руководству пришлось принять решение о приостановке железнодорожного пассажирского сообщения Крыма с материковой частью Украины.

В Институте изучения войны считают, что союзников Украины не возникнет вопросов после ударов ВСУ по логистическим центрам и военным объектам РФ в Крыму, поскольку весь цивилизованный мир признает общепринятые границы Украины, которые она имела до 2014-го года, когда произошла аннексия Крыма. Кроме того, в ISW подчеркивают, не ни единого доказательства того, что Украина использовала поставленное США оружие для ударов по Крыму. Еще важно учесть, что дальность ракет, которые поставляются Украине не позволяет поражать цели в Крыму.

Эксперты допускают, что атаки на российские позиции в Крыму, вероятно, являются частью согласованного украинского контрнаступления, направленного на восстановление контроля над западным берегом Днепра.

"Российские линии снабжения из Крыма напрямую поддерживают российские силы на материковой части Украины, в том числе в западной части Херсонской области", — говорится в сообщении.

Контрнаступательные действия Украины также нацелены на мосты через реку Днепр и объекты тылового обеспечения ВС РФ в оккупированной Херсонской области.

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