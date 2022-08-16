Взрывы не прекращаются на протяжении часа: что происходит в Крыму

В Крыму охвачена огнем российская воинская часть, также пылает склад с боеприпасами. Взрыв вследствие которого начался сильный пожар, произошел 16 августа, утром в поселке Qalay (Азовское) Джанкойского района во временно оккупированном Крыму. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в соцсети Фейсбук рассказал председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

Крым. Фото из открытых источников

Глава Меджлиса, ссылаясь на крымских татар в аннексированном Крыму сообщил, что было прицельное попадание по воинской части оккупантов. После сильного взрыва началась серия взрывов, которые раздаются уже более часа.

Чубаров также добавил, что удар пришел по схрону с боеприпасами, "звуки от взрывов далеко прокатываются по степи".

Гауляйтер оккупированного Крыма Аксенов срочно выехал в село Майское Джанкойского района. Это село расположено на расстоянии 1 километр от поселка Qalay/Азовское.

Интересно, что сами оккупанты ничего не сообщают о попадания в военные объекты. Но при этом говорят, что произошел взрыв на электрической подстанции в Джанкойском районе и там теперь сильный пожар.

Отметим, сегодня утром стало известно о серии взрывов в аннексированном Крыму. Первыми об этом в соцсетях стали сообщать местные жители.

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