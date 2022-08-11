Взрывы на белорусском аэродроме "Зябровка": появились новые подробности

В сообщении говорится, что инцидент произошел ночью, 11 августа. Доказательством взрывов на аэродроме стал МАЗ белорусских военных с надписью "разминирование".

Российский радиолокатор подсветки и наведения для зенитно-ракетных комплексов, танк Т-72 и боекомплект — около 10 снарядов — именно такая техника была повреждена при взрывах на военном аэродроме "Зябровка" в Беларуси. Об этом информирует группа "Белорусский Гаюн" .

Также в результате взрывов на аэродроме оккупанты РФ, вероятно, потеряли российский радиолокатор подсветки и наведения 92Н6Е. Известно, что с его помощью зенитно-ракетные комплексы могут находить цели и уничтожать их.

"Как минимум часть из дивизиона зенитно-ракетных комплексов С-400 "Триумф", которые расположены на аэродроме, теперь недееспособны, если информация достоверна",- сообщили в группе.

А еще – по непроверенной информации, в результате взрывов есть пострадавшие.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Сети появилось первое видео "вспышек" в стороне от аэродрома "Зябрівка" в Беларуси. В Сети появилось первое видео неизвестных вспышек в стороне от аэродрома "Зябровка" (Беларусь). Видео было опубликовано мониторинговой группой "Беларускі Гаюн". Так, по данным мониторинговой группы, видео с места событий было снято с расстояния около 20-25 км. от аэродрома. Отмечается, что всего было восемь вспышек. Исходя из вышеприведенной информации, группа "Белорусский Гаюн" рассматривает несколько версий происшествия на военном аэродроме в Беларуси. Да, там могли проводиться ночные тренировки ВВС и ПВО со стрельбой.