Взрывы на аэродромах РФ – только начало: в FT рассказали, почему теперь не спрятаться даже в Сибири

У Украины теперь нет ограничений по расстоянию ударов по территории России. Вскоре эти удары могут достичь Сибири. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил "Financial Times" советник украинского правительства по обороне.

Взрывы. Фото из открытых источников

Издание отмечает, что на этой неделе Киев продемонстрировал, что может наносить дальние удары без западного оборудования после того, как запустил беспилотники своего производства. Украинские беспилотники уже показали свою эффективность, ведь ВСУ удалось то, что раньше считалось невозможным. Украинские защитники поразили три военные базы в глубине России – одну всего в 160 км от Москвы.

"Атаки повторяются. У нас нет ограничений по дальности, и вскоре мы сможем поразить все цели на территории России, в том числе в Сибири. В Украине мы знаем, как тяжело защищаться от таких атак с воздуха. Скоро и у России не будет безопасных зон", — сказал на условиях анонимности советник правительства Украины по вопросам обороны.

При этом стоит отметить, что после атаки на военные объекты на территории РФ на официальном уровне в Киеве никто не взял на себя ответственность за данные удары.

Издание обращает внимание на два важных момента. Первый – дальность ударов. Второй – слабость российской системы ПВО, которая откровенно не справилась с новыми вызовами. В итоги украинские силы поразили стратегические военные базы, которые ранее считались неуязвимыми.

Представители министерства обороны и аналитики не исключают, что одним из долгосрочных результатов атак может стать рассредоточение Россией своих войск внутри страны. Они могут стать потенциальной целью Украины.

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