Взорван автомобиль "главы военно-гражданской администрации" Чернобаевки: что известно о состоянии оккупанта

Автомобиль "главы военно-гражданской администрации" Чернобаевки Юрия Турулева, которого на эту должность назначили оккупанты, был взорван. Об этом пишут кремлевские пропагандисты на РИА Новости.

Взорван автомобиль гауляйтера Чернобаевки (скриншот с видео)

В сообщении говорится, что на жизнь Турулева "было совершено покушение". На дороге, по которой двигался его автомобиль, сдетонировала мина направленного действия. Следовательно, российские СМИ показали кадры с места инцидента, в частности, они сняли подорванный автомобиль.

Также пропагандистские СМИ сообщают, что в "главы военно-гражданской администрации" Чернобаевки Юрия Турулева легкие ранения, но назначенный оккупантами чиновник в кадр репортажа не попал.

Местные Telegram-каналы также пишут об взорванном автомобиле Юрия Турулева. До войны он управлял местной автостанцией. После того, как кафиры захватили Херсонскую область, он перешел на их сторону. Ему уже сообщили сообщения о подозрении в коллаборационизме. Вместе с захватчиками рф он преследовал местных жителей и распоряжался коммунальным имуществом, нарушая закон.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Херсонской области ликвидирован нардеп-коллаборант Ковалев . В Херсонской области ликвидирован нардеп-изменник Алексей Ковалев. Парламентарий от "Слуги народа" остался в оккупированном Херсоне и заявлял, что "Россия здесь навсегда". Первым информацию о том, что в Херсонской области ликвидирован коллаборант, обнародовал у себя в Телеграмме нардеп Алексей Гончаренко. Информацию также подтвердил внештатный агент НАБУ Евгений Шевченко. Он также показал видео с остатками авто, в котором был уничтожен предатель.





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