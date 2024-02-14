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Взимают резервы: россияне готовятся к наступлению на новый важный украинский город

В ВСУ ответили, что они готовы к любым планам врага.

сегодня, 21:15
Автор:
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Лиля Воробьева
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Российская армия стянула силы на Ореховском направлении для того, чтобы наступать на город. Об этом сообщил спикер ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховой в эфире телемарафона сегодня, 14 февраля.

Взимают резервы: россияне готовятся к наступлению на новый важный украинский город

Россияне готовят новое наступление (фото из открытых источников)

Как он утверждает, вражеская группировка — равносильна силам, скученным под Авдеевкой.

"На Ореховском направлении царит очень относительное затишье. Хотя обстрелы продолжаются. Там ожидается новое российское наступление. Потому что группировка врага в личном составе, которая там собралась, примерно такая же по масштабам как на Авдеевском направлении", — сообщил военный.

Лиховой подчеркнул, что теперь главными направлениями для захватчиков осталось Авдеевское и направление Марьинки, в частности село Новомихайловка.

"Враг готовится к ожидаемому наступлению. Стягивает резервы, готовится к новым действиям. Мы это видим. Мы к этому готовимся", — подытожил военный.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что ч и будет привязана следующая ракетная атака России до 24 февраля. Российские оккупанты постоянно держат украинских защитников в напряжении и могут организовать большую массированную ракетную атаку не обязательно на 24 февраля. Об этом в эфире общенационального телемарафона рассказала начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

В частности, телеведущие спросили у Натальи Гуменюк, наблюдаются ли признаки подготовки Россией большой ракетной атаки с приближением второй годовщины полномасштабного вторжения.

Она привела пример российских атак, которые происходили накануне Пасхи или после значительных дат, когда общество уже расслабилось и не ожидало удара противника.



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