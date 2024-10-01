Сотни украинских военных оказались в критической ситуации в Угледаре Донецкой области, где российские войска почти окружили город. По информации издания The Telegraph, один из бойцов 72-й отдельной механизированной бригады сообщил военному корреспонденту Станиславу Бунятом о тяжелом положении защитников. Пути эвакуации из города перерезаны, а запасы продовольствия, боеприпасов и горючего заканчиваются.

Угледар

"Ситуация в Угледаре крайне сложная. Россияне атакуют с трех направлений," – рассказал солдат.

По его словам, бронетранспортеры ВСУ не могут безопасно добраться до украинских позиций из-за постоянных артиллерийских обстрелов и атак дронов. Однако некоторые подразделения пытаются ночью незаметно прорываться из оцепления.

"В среднем, если 10 человек выходят из города группами, то доходят четверо-шестеро", – сказал он.

The Telegraph отмечает, что эти сообщения появились после того, как украинское командование отозвало командира 72-й бригады полковника Ивана Винника, представленного к повышению и пользующегося уважением среди военных. Некоторые считают, что это решение было принято, чтобы спасти его до падения города.

Угледар, расположенный на южной оконечности восточного фронта, известен как "украинская крепость", поскольку за все время войны России против Украины город не был захвачен. Однако российские военные блоггеры утверждают, что оккупанты почти окружили город. Российские источники также сообщают о опрокидывании 5 тысяч военных для подготовки к большому наступлению.

Украинский Telegram-канал DeepState подтвердил информацию о опрокидывании российских регулярных войск и спецподразделений для усиления оккупантов в этом районе.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, действительно ли оккупанты окружили Угледар.



