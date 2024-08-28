Выйдет ли Украина на границы 1991 года: Рахманин рассказал о реальных перспективах

Народный депутат фракции "Голос" и член комитета Совета по национальной безопасности, обороне и разведке Сергей Рахманин заявил, что Украина не выйдет в ближайший год на границы 1991 года. По его словам, риски перспективы потерь территорий больше, чем перспективы освобождения.



Выйдет ли Украина на границы 1991 года. Фото из открытых источников

Сергей Рахманин в интервью "РБК-Украина" рассказал о возможности в войне против России вернуть все украинские территории к состоянию на 1991 год.

"Если мы говорим о границах 91-го года, то это точно не вопрос ближайшей перспективы. Ближайший год мы не выйдем на границу 91-го года, правда? Не выйдем. Не будем забегать еще дальше, но я думаю, что и через два года не выйдем на границу 91 года", — сказал нардеп.

По его словам, деоккупация украинских земель зависит не только от Украины, но и решений в ЕС и США. Однако Рахманин подчеркнул, что, несмотря на риски, Украина способна вернуть все свои территории, которые оккупировала Россия.

"У нас риски территориальных потерь в обозримой перспективе гораздо больше, чем перспективы увеличения освобожденных территорий. Достижимо ли это? Да. Но это достижимо в зависимости от обстоятельств, которые мы должны приближать с одной стороны, с другой стороны, причем не только собственными усилиями, а и влияя на мир. И на партнеров, и на союзников, и на врагов, и на тех, кто отстранен от наших вопросов", – сказал Рахманин.

Народный депутат объясняет, что для Украины абсолютная победа означает выход на международно признанные границы, но пока ситуация в России не претерпит изменения, Кремль будет представлять опасность, даже в случае контроля Украиной территорий 1991 года.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что бывший президент Виктор Ющенко считает ошибкой, если Украина остановится на границах 1991 в войне против России.

Также "Комментарии" писали о том, готовы ли украинцы воевать до выхода на границы 1991 года.