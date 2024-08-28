Выйдет ли Украина на границы 1991 года: Рахманин рассказал о реальных перспективах

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Slava Kot
Народный депутат фракции "Голос" и член комитета Совета по национальной безопасности, обороне и разведке Сергей Рахманин заявил, что Украина не выйдет в ближайший год на границы 1991 года. По его словам, риски перспективы потерь территорий больше, чем перспективы освобождения.
Выйдет ли Украина на границы 1991 года. Фото из открытых источников
Сергей Рахманин в интервью "РБК-Украина" рассказал о возможности в войне против России вернуть все украинские территории к состоянию на 1991 год.
По его словам, деоккупация украинских земель зависит не только от Украины, но и решений в ЕС и США. Однако Рахманин подчеркнул, что, несмотря на риски, Украина способна вернуть все свои территории, которые оккупировала Россия.
Народный депутат объясняет, что для Украины абсолютная победа означает выход на международно признанные границы, но пока ситуация в России не претерпит изменения, Кремль будет представлять опасность, даже в случае контроля Украиной территорий 1991 года.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что бывший президент Виктор Ющенко считает ошибкой, если Украина остановится на границах 1991 в войне против России.
Также "Комментарии" писали о том, готовы ли украинцы воевать до выхода на границы 1991 года.
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