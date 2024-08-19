Выводит ли Россия войска с востока Украины: что говорят военные

6 августа Украина начала наступление на Курскую область, где захватила десятки российских населённых пунктов и сотни военных РФ попали в плен. Кроме создания буферной зоны для защиты гражданского населения, ожидается, что из-за боев в Курской области Россия перебросит часть своего войска с фронта в Украине. Военные рассказали, уменьшилось ли количество россиян на линии фронта.



Бои в Курской области не влияют на линию фронта в Украине. Фото из открытых источников

Спикер ОТУ "Харьков" Виталий Саранцев рассказал, что россияне переводят часть своих войск с Харьковского направления, однако это не оказывает существенного влияния на ситуацию.

"Противник переводит из нашего направления отдельные подразделения, отдельные силы и средства к себе на Курщину. Но сказать, что это как-то существенно повлияло на нашу ситуацию мы пока не можем", – сказал Саранцев.

Спикер ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лыховий рассказал, что на Приднепровском и Запорожском направлениях оккупанты не имели ресурсов для массированного наступления, а теперь еще и снимают часть подразделений. Однако военный аналитик, полковник ВСУ Петр Черник отмечает, что россияне не будут отводить все силы, ведь стремятся получить успехи на востоке Украины.

"С линии боевого столкновения большого, массированного съема войск не будет, поскольку для россиян остается приоритетной задачей захват Донетчины", – говорит Черник.

Эти слова подтверждает пресс-офицер 14 бригады НГУ "Красная калина" Николай Коваль. По его словам, не следует рассчитывать, что Россия заберет военных с Покровского направления и переведет их в Курскую область.

"Я бы сказал так, что ошибочное мнение о том, что открыли тот фронт, надеясь на то, что они из Покровского направления заберут туда. Это не для этого делалось, я так считаю. Поэтому пусть ребята делают свою работу и пополняют обменный фонд. А мы делаем свою работу. И все покажет время", – сказал Коваль.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о потерях России и Украины на Покровско-Авдеевском направлении.

Также "Комментарии" писали о том, что в Литве считают, что Путин попал в ловушку из-за боев в Курской области.