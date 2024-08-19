Выводит ли Россия войска с востока Украины: что говорят военные

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Slava Kot
6 августа Украина начала наступление на Курскую область, где захватила десятки российских населённых пунктов и сотни военных РФ попали в плен. Кроме создания буферной зоны для защиты гражданского населения, ожидается, что из-за боев в Курской области Россия перебросит часть своего войска с фронта в Украине. Военные рассказали, уменьшилось ли количество россиян на линии фронта.
Бои в Курской области не влияют на линию фронта в Украине. Фото из открытых источников
Спикер ОТУ "Харьков" Виталий Саранцев рассказал, что россияне переводят часть своих войск с Харьковского направления, однако это не оказывает существенного влияния на ситуацию.
Спикер ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лыховий рассказал, что на Приднепровском и Запорожском направлениях оккупанты не имели ресурсов для массированного наступления, а теперь еще и снимают часть подразделений. Однако военный аналитик, полковник ВСУ Петр Черник отмечает, что россияне не будут отводить все силы, ведь стремятся получить успехи на востоке Украины.
Эти слова подтверждает пресс-офицер 14 бригады НГУ "Красная калина" Николай Коваль. По его словам, не следует рассчитывать, что Россия заберет военных с Покровского направления и переведет их в Курскую область.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о потерях России и Украины на Покровско-Авдеевском направлении.
Также "Комментарии" писали о том, что в Литве считают, что Путин попал в ловушку из-за боев в Курской области.
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