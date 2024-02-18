Вывод военных из Авдеевки: россияне жестоко расстреляли группу бойцов, которые говорят в ВСУ

Российские захватчики расстреляли шесть украинских бойцов, оказавшихся во враждебном окружении района "Зенита" в Авдеевке , сообщает OSINT-сообщество DeepState . При этом представители командования говорят, что "потери ВСУ были минимальными, как на такие события".

Выход ВСУ из Авдеевки (фото из открытых источников)

По информации аналитиков, позиции бойцов несколько дней были в окружении окупантов. Все, кто мог и мог передвигаться, прорывались под огнем захватчика до основных сил, при этом осталось четверо раненых и два бойца, которые не смогли пробиться без эвакуации.

Как утверждают эксперты, сначала враги прорвались к Царскому полю, воспользовавшись подземными тоннелями, и начали там закрепляться.

По словам аналитиков, решение об уходе "долгое время не принималось", пока у украинских военных были боеприпасы и запас воды. Но потом бойцам поступила команда прорываться малыми группами.

15 февраля пяти раненым пообещали эвакуацию, с ними был один из уцелевших защитников. Но скоро на их позиции пришли россияне. В этот же день враг распространил кадры расстрелянных защитников.

"Скорее всего, ребята были расстреляны сразу. Еще один из бойцов перед смертью успел написать "нет хлеба, ничего, и воды осталось пол бутылки". На кадрах с телами один из бойцов так и остался держать ту бутылку после смерти", — говорят OSINT-специалисты.

По словам экспертов, "серия ошибок и затягивание с решительными действиями привели к такой трагедии", а захватчик в очередной раз доказал, что ему безразличны все правила войны.

Как утверждает начальник отдела по связям с общественностью группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховой, вывод военных из Авдеевки прошел настолько успешно, насколько это позволяли обстоятельства.

"Вышли те, кому угрожала блокировка. Вывод был настолько успешным, насколько это позволяли обстоятельства", — подчеркнул Лиховой во время эфира телемарафона.

Военный подтверждает, что некоторые бойцы оказались в плену, однако назвать их количество сейчас невозможно.

"Мы не можем говорить о конкретных цифрах, потому что происходит верификация. Часть людей выходит в свои подразделения, позже приходят в пункты постоянной дислокации, выходят на связь, поэтому цифры будут некорректными", — подчеркнул Лиховой.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что военный жестко ответил, кто сдал Авдеевку