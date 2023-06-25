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Вывезли в лес и выбили зубы: в Закарпатье избили генарала СБУ

Драка началась в ресторане в Ужгородском районе

25 июня 2023, 20:45 comments1126
Автор:
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Лиля Воробьева
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Три сотрудника военной контрразведки вроде бы подозреваются в избиении 62-летнего генерала СБУ Виктора Микулина, экс-ректора академии СБУ и экс-замглавы Закарпатской ОГА.

Вывезли в лес и выбили зубы: в Закарпатье избили генарала СБУ

Виктор Микулин (фото из открытых источников)

Об этом инциденте информирует журналист Виталий Глагола.


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Как он утверждает, о драке поступило сообщение в полицию в прошлую пятницу, 23 июня. В помещении ресторана "Три Тузы" в Большой Доброне Ужгородского района Закарпатской области возникла потасовка, в ее разгар неустановленные лица ударили помощника народного депутата и набросились на генерала СБУ Виктора Микулина.

Среди участников драки находился руководитель 4 отдела управления военной контрразведки Закарпатской области полковник Андрей Панарин.

Как сообщает Obozrevatel, ссылаясь на собственных информаторов из правоохранительных органов, полковник контрразведки с подчиненными и, возможно, несколькими сотрудниками пограничной службы шумно отдыхали в помещении ресторана.

Виктор Микулин, тут же совместно с народным депутатом от "Слуги народа" встречался с работниками международной партнерской организации,  и сделал замечание  за шум веселой компании. Те сразу же начали потасовку.

Информатор Obozrevatel сообщает, что нардеп имел возможность скрыться и позвонить по телефону в полицию. Генерала СБУ обиженные сотрудники контрразведки увезли в лес, где 62-летнему мужчине выбили зубы. Еще, как информируют медиа, у пострадавшего на теле обнаружены многочисленные гематомы, кровоподтеки, а врачи установили у него черепно-мозговую травму, перелом кисти одной руки и еще несколько повреждений.

Сотрудники СМИ сообщают, что злоумышленники скрылись с места драки на черной иномарке Skoda, позже их задержали сотрудники подразделения КОРД Нацполиции.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Черкассах трое работников ТЦК избили гражданского из-за повестки.



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