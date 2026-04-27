Высшее руководство поплатится дорого: раскрыта жирная цель поражения ВСУ в Крыму

Служба безопасности Украины провела масштабную операцию на объектах Черноморского флота РФ во временно оккупированном Севастополе и военном аэродроме "Бельбек". В результате ударов был поврежден ряд важных целей, в том числе три корабля, боевой самолет и другие элементы военной инфраструктуры. Как считает глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко, такие потери могут иметь серьезные кадровые последствия для российского командования.

Среди пораженных объектов – большие десантные корабли "Ямал" и "Фильченков". По словам эксперта, эти суда ранее рассматривались как средство проведения десантных операций, в частности на юге Украины. В настоящее время их активно использовали для логистики — транспортировки боеприпасов и обеспечения российских подразделений в Крыму с последующей переброской ресурсов на материковую часть оккупированных территорий. Утрата или повреждение таких единиц значительно усложняет поставки.

Отдельное внимание Тимочко уделил разведывательному кораблю "Иван Хурс". Это современное судно, выполняющее функции сбора разведданных, координации действий авиации и может являться носителем ракетного вооружения. Несмотря на то, что его раньше уже поражали, он оставался боеспособным. Нынешний удар, по оценкам эксперта, мог окончательно вывести его из строя, что станет ощутимым уроном для флота.

Кроме морских целей под удар попали и объекты на суше. В частности, поражен учебный центр, где готовят специалистов по радиоэлектронной борьбе, а также истребитель, способный выполнять боевые задания, включая ракетные пуски. Также зафиксировано повреждение радиолокационной станции, являющейся частью системы противовоздушной обороны.

По словам Тимочка, атака была направлена именно на элементы, обеспечивающие защиту и координацию войск. В результате нарушена целостная система обороны, что повлияет на возможности РФ контролировать ситуацию не только в Крыму, но и во всей акватории Черного моря. Учитывая масштаб ущерба, который оценивается в миллионы долларов, ответственность за потери, вероятно, будет нести высшее военное руководство.

