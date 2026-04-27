Мир був дуже близький у 2022 році: стало відомо про гучний провал Буданова

Керівник Офісу президента Кирило Буданов, який раніше очолював Головне управління розвідки, розглядав можливість швидкого досягнення домовленостей із Росією на старті повномасштабного вторгнення у 2022 році. Втім, реалізація цих планів зірвалася через загибель фінансиста Дениса Кірєєва, який був залучений до перших переговорних процесів.

Про це Буданов розповів у інтерв’ю виданню "Бабель". За даними журналістів, українська воєнна розвідка покладала значні сподівання на Кірєєва, розраховуючи, що його участь і контакти можуть сприяти досягненню компромісу з російською стороною вже у березні 2022 року.

Втім, ці очікування не справдилися. Як зазначається, після загибелі Кірєєва переговорний трек фактично втратив перспективу розвитку. Буданов, за інформацією видання, підтвердив, що саме цей епізод став ключовим фактором, який поставив крапку у тодішніх мирних розрахунках.

Денис Кірєєв був відомим банкіром і фінансистом із широкими зв’язками в українських та російських ділових і політичних колах. Він брав участь у початкових переговорах між Україною та Росією та співпрацював із Головним управлінням розвідки.

У березні 2022 року Кірєєва було вбито під час спецоперації, яку виконували співробітники Служби безпеки України. Згодом його поховали з військовими почестями на Байковому кладовищі.

Його постать і досі залишається однією з найбільш суперечливих в історії українських спецслужб. Завдяки досвіду у фінансовій сфері та міжнародних зв’язках він привернув увагу керівництва розвідки ще до початку повномасштабної війни. Саме ці контакти стали підставою для його залучення до роботи ГУР за ініціативи Буданова.

Як вже писали "Коментарі", унаслідок потужних поривів вітру, що накрили Україну, у 19 областях зафіксовано людські жертви та значні руйнування. За офіційною інформацією МВС, загинули троє людей, ще восьмеро дістали поранення, серед них є дитина. Найскладніша ситуація спостерігається у Дніпропетровській, Хмельницькій та Київській областях, де негода завдала найбільших збитків інфраструктурі та житловому фонду.