Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов, ранее возглавлявший Главное управление разведки, рассматривал возможность быстрого достижения договоренностей с Россией на старте полномасштабного вторжения в 2022 году. Впрочем, реализация этих планов сорвалась из-за гибели финансиста Дениса Киреева, вовлеченного в первые переговорные процессы.

Об этом Буданов рассказал в интервью изданию Бабель. По данным журналистов, украинская военная разведка возлагала значительные надежды на Киреева, рассчитывая, что его участие и контакты могут способствовать достижению компромисса с российской стороной уже в марте 2022 года.

Впрочем, эти ожидания не сбылись. Как говорится, после гибели Киреева переговорный трек фактически потерял перспективу развития. Буданов, по информации издания, подтвердил, что именно этот эпизод стал ключевым фактором, поставившим точку в тогдашних мирных расчетах.

Денис Киреев был известным банкиром и финансистом с широкими связями в украинских и российских деловых и политических кругах. Он участвовал в начальных переговорах между Украиной и Россией и сотрудничал с Главным управлением разведки.

В марте 2022 года Киреев был убит во время спецоперации, которую выполняли сотрудники Службы безопасности Украины. Впоследствии его похоронили с военными почестями на Байковом кладбище.

Его фигура до сих пор остается одной из самых противоречивых в истории украинских спецслужб. Благодаря опыту в финансовой сфере и международным связям он привлек внимание руководства разведки еще до начала полномасштабной войны. Именно эти контакты послужили основанием для его привлечения к работе ГУР по инициативе Буданова.

