Выросло ли количество оккупантов в Украине с начала года: ответ ГУР

На сегодняшний день на территории Украины находится 474 тысяч российских окупантов. С начала года этот показатель ощутимо вырос. Как сообщает портал "Комментарии", об этом в эфире Апостроф TV рассказал заместитель начальника ГУР МО Вадим Скибицкий.

Российские военные. Фото: из открытых источников

"Сейчас сухопутный компонент врага на наших территориях насчитывает около 474 тысячи военных. К началу 2024 года этот показатель колебался в пределах 450-460 тысяч военных. Есть наращивание, но путем формирования так называемых резервных полков и введения дополнительных подразделений", — отметил представитель украинской разведки. .

По его словам, в России значительно сократили сроки подготовки новых подразделений пехотинцев и ускоряют выпуск профессиональных военных. В частности, с нуля пехотинца готовят всего через 27 дней. За это время он проходит индивидуальную подготовку, подготовку в составе подразделения и боевое согласование.

В украинской разведке добавили, что РФ ускоряет выпуск артиллеристов, танкистов. Это происходит путём досрочного выпуска и денежного стимулирования для прохождения курсов. По данным ГУР, основное количество потерь у врага сейчас в обычной пехоте.

Кроме того, 80% техники, которую оккупанты используют в пехоте, – восстановлена или модернизирована, и только 20% – это новые танки, БМП, бронетранспортеры, артиллерийские системы и т.д. Это не более 200 новых танков в год производимых в РФ.

Читайте на портале "Комментарии" — ряд зарубежных изданий вышли в последнее время с тревожными прогнозами в ракурсе российско-украинской войны. Так, аналитики Welt предсказывают, что уже в этом году из-за нехватки поддержки со стороны партнеров Украина может пойти на замораживание конфликта. Издание The Economist предупреждает, что уже летом российские вооруженные силы начнут новое мощное наступление, к которому Украина, похоже, не готова. При этом пока наша страна активно готовит Глобальный саммит мира (без участия РФ) некоторые партнеры, похоже, ищут возможность договориться с Россией. Эксперты поделились с порталом "Комментарии" своим видением того, чего нам ждать в ближайшем будущем в контексте русско-украинской войны.



