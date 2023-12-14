Выросло количество украинцев, готовых уступить территорию РФ: что известно о новом опросе

В нашей стране 74% жителей считают, что не должно быть никаких уступок украинских территорий РФ, однако вместе с тем выросло число тех, кто выражает готовность идти на такие "компромиссы", чтобы наступил мир.

Война в Украине (фото из открытых источников)

Таковы результаты нового опрос, проведенный специалистами Киевского международного института социологии (КМИС) в этом месяце.

Социологи института утверждают, что за период с мая 2022 по май 2023 положение было относительно стабильным: почти 8-10% участников опроса были готовы на уступки территорий, однако в абсолютном большинстве — 82-87% — стабильно выступили против никаких уступок.

Однако в декабре 19% респондентов согласны с утверждением, что, чтобы как можно быстрее достичь мира и сохранить независимость, Украина может отказаться от некоторых собственных территорий. При этом, 74% украинцев все еще уверены в том, что Украина не должна отказываться от своей территории, даже тогда, когда война будет идти дольше и возникнет новая угроза независимости страны. Приблизительно 7% украинцев не смогли дать ответ на этот вопрос.

Специалисты КМИС информируют, что уже в конце мая этого года наблюдался небольшой рост части тех, кто готов к уступкам территорий РФ. Статистика изменилась с 10% в мае до 14% в октябре и до 19% в декабре. Также уменьшилось количество тех, кто не допускает территориальных уступок — с 84% в мае до 74% в декабре.

"Хотя по состоянию на сегодняшний день все равно выразительное большинство украинцев считают, что Украина не должна отказываться от своих территорий", — говорят киевские социологи.

Как свидетельствует опрос, когда в период между маем и октябрем этого года рост числа тех, кто был готов к уступкам территорий, был на средства Юга и Востока, то дальнейший рост с октября по декабрь произошел за счет Запада и Центра Украины.

Социологи утверждают, что даже из числа жителей Юга и Востока, которые территориально ближе к зоне боевых действий, 67% выступает против уступок украинских территорий. В то же время соглашаются с такими уступками 22% проживающих на Юге и 25% живущих на Востоке.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, готовы ли украинцы дальше воевать, если Запад уменьшит помощь