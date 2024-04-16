Вырисовывается классическая российская схема: почему удержание Часового Яра важнее Бахмута и Авдеевки

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Кравцев Сергей
Ситуация на восточном фронте обострилась в последние дни. Российские оккупанты активизировали штурмы и используют технику для атак. Об этом рассказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Какой город на Донбассе россияне пытаются захватить любой ценой? Почему оккупанты используют классическую российскую схему? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.
Бои за Часов Яр. Фото: из открытых источников
Офицер секции планирования бригады "Рубеж" Дмитрий Кожубенко в эфире общенационального телемарафона рассказал, что, проанализировав атаки российских захватчиков, можно прийти к выводу, что они ведут себя, как "зомби", пытаясь захватить город Часов Яр Донецкой области.
Так, добавил он, враг на этом направлении сосредоточил очень большое количество бронетехники, большое количество "штурмового мяса", дронов различного типа и артиллерию.
Военный эксперт Центра оборонных стратегий, полковник запаса ВСУ Виктор Кевлюк в эфире телеканала "Эспрессо" рассказал, что Часов Яр Донецкой области имеет большое оперативно-стратегическое значение. Пока город далек от окружения, но намерения врага четко прослеживаются.
По его словам, если оккупантам удастся изолировать Константиновку, тогда для врага откроются определенные перспективы.
Кевлюк добавил, что сейчас россияне пытаются продвинуться с севера через Богдановку и Калиново, с востока в западном направлении по шоссе Бахмут – Часов Яр. В то же время с юга противник атакует через Ивановское на Ступочки.
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