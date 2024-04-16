Вырисовывается классическая российская схема: почему удержание Часового Яра важнее Бахмута и Авдеевки

Ситуация на восточном фронте обострилась в последние дни. Российские оккупанты активизировали штурмы и используют технику для атак. Об этом рассказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Какой город на Донбассе россияне пытаются захватить любой ценой? Почему оккупанты используют классическую российскую схему? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Бои за Часов Яр. Фото: из открытых источников

Ситуация сейчас очень сложная

Офицер секции планирования бригады "Рубеж" Дмитрий Кожубенко в эфире общенационального телемарафона рассказал, что, проанализировав атаки российских захватчиков, можно прийти к выводу, что они ведут себя, как "зомби", пытаясь захватить город Часов Яр Донецкой области.

"Ситуация сейчас очень сложная. Противник бросает все больше и больше своих подразделений для того, чтобы достичь цели. Это непосредственно захватить город Часов Яр. Уже есть информация о том, что противнику была поставлена задача до 9 мая осуществить захват города", — отметил Кожубенко.

Так, добавил он, враг на этом направлении сосредоточил очень большое количество бронетехники, большое количество "штурмового мяса", дронов различного типа и артиллерию.

В отличие от потерянных нами Бахмута и Авдеевки, Часов Яр – это реально важный пункт

Военный эксперт Центра оборонных стратегий, полковник запаса ВСУ Виктор Кевлюк в эфире телеканала "Эспрессо" рассказал, что Часов Яр Донецкой области имеет большое оперативно-стратегическое значение. Пока город далек от окружения, но намерения врага четко прослеживаются.

"В отличие от потерянных нами Бахмута и Авдеевки, Часов Яр – это реально важный пункт, и обе стороны это понимают. Если Часов Яр будет захвачен, то противник получит хороший плацдарм для развития наступления в направлении Константиновки и Дружковки. Если посмотреть на карту, то видим шоссе Харьков – Изюм – Бахмут. Вдоль этого шоссе расположены четыре хорошо подготовленных укрепрайона – Славянск, Краматорск, Дружковка, Константиновка", – рассказал военный.

По его словам, если оккупантам удастся изолировать Константиновку, тогда для врага откроются определенные перспективы.

"Прежде всего будет нарушена логистическая линия Сил обороны в этом районе, и в дальнейшем это может привести к обрушению всего фронта обороны ВСУ в Донецкой области", – отметил он.

Кевлюк добавил, что сейчас россияне пытаются продвинуться с севера через Богдановку и Калиново, с востока в западном направлении по шоссе Бахмут – Часов Яр. В то же время с юга противник атакует через Ивановское на Ступочки.

"То есть вырисовывается классическая российская схема, которая ими неплохо освоена – это попытка окружить гарнизон Часового Яра. Пока до окружения очень далеко, но намерения четко прослеживаются", – подчеркнул Кевлюк.

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