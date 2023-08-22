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Выход ВСУ из Купянска: в Харьковской ОВА сделали заявление

В Харьковской ОВА опровергли информацию о выходе ВСУ из Купянска и Синьковки

сегодня, 14:38
Автор:
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Кравцев Сергей
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Активно распространяемая российскими пропагандистами информация о том, что ВСУ вышли из Купянска и Синьковки Харьковской области не соответствует действительности. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Выход ВСУ из Купянска: в Харьковской ОВА сделали заявление

Купянск. Фото из открытых источников

Телеведущие попросили прокомментировать Олега Синегубова информацию, которая активно распространяется в российских Telegram-каналов о якобы отступлении ВСУ из Купянска. 


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"Абсолютно никаких отступлений с нашей стороны нет. Наши воины на своих позициях стоят, постоянно наносят поражения. Там действительно ведутся боевые действия, но никаких уступок нет", – заявил Синегубов.

Позже пресс-секретарь Харьковской ОВА Елена Шаповал уточнила, что село Синьковка, об оккупации которого ранее сообщили российские Telegram-каналы, также находится под контролем ВСУ.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ВСУ показали, как поджарили россиян и их станцию РЭБ на Купянском направлении (ВИДЕО).

Также издание "Комментарии" сообщало – в российских пабликах и телеграмм-каналах все активнее обсуждают ситуацию на Купянском направлении, уверяя, что вскоре начнутся бои уже за сам Купянск, который Россия намерена вновь оккупировать. Тем временем украинские власти объявили в Купянском районе обязательную эвакуацию, ведь количество обстрелов со стороны противника выросло в разы. Всего собираются эвакуировать – 11,5-12 тысяч человек. Из них чуть более 600 – детей. Почему РФ усилила огонь на Купянском направлении? Какую цель преследуют россияне, пытаясь прорвать оборону ВСУ на Купянском направлении? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.




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