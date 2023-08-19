В ВСУ показали, как поджарили россиян и их станцию РЭБ на Купянском направлении (ВИДЕО)

На Купянском направлении российские захватчики не прекращают попыток штурмовать позиции ВСУ. Вот только украинские защитники отвечают врагу довольно жестко. Так оккупанты понесли свежие потери – украинские военные попали во вражескую станцию радиоэлектронной борьбы и в блиндажи противника с личным составом. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Управления стратегических коммуникаций ВСУ в Telegram-канале "СтратКом ЗСУ".

ВСУ. Фото из открытых источников

"На Купянском направлении артиллерия 4-й отдельной танковой бригады наносит огневое поражение по скоплению живой силы противника и станции РЭБ", — говорится в сообщении.

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Также издание "Комментарии" сообщало – Украина продолжает медленно, но верно выгрызать у российской оккупационной армии свои территории. А противник продолжает террористические удары ракетами и дронами по мирным городам. Между тем, Германия не спешит передавать нам ракеты Taurus, а одна из главных стран-союзниц Украины – Польша – якобы чувствует усталость от войны. Войны, которая, по данным ряда аналитиков, может продлиться и в следующем году. На фоне этого уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец предупреждает Запад об опасности расширения российской агрессии. Что и почему происходит сейчас на военном, политико-дипломатическом и информационном фронте? Как ситуация может развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.







