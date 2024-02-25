Выход ВСУ из Авдеевки: Буданов рассказал, сколько военных попало в плен РФ

Во время выхода ВСУ из Авдеевки в Донецкой области, когда окупать ценой огромные потери окружили город, в российский плен попало небольшое количество украинских бойцов. Об этом рассказал начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

Кирилл Буданов (фото из открытых источников)

В частности, журналисты спросили, известно ли, сколько украинских военных попало в плен при выходе из Авдеевки.

"Мне просто нужно посмотреть, цифра небольшая", – сказал Буданов.

Также главный разведчик Украины сообщил, что составлен список попавших в плен бойцов Сил обороны.

"Это никакие не тысячи. И не сотни", – сказал Буданов.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что изменится для РФ после захвата Авдеевки . Исходя из поступающих с фронта сообщений, можно сделать вывод, что россиянам поставлена задача не останавливаться на захвате Авдеевки и пытаться прорвать оборону ВСУ.

Военный эксперт, полковник ВСУ Петр Черник в эфире общенационального телемарафона рассказал, что нужно готовиться к тому, что страна-агрессор продолжит штурмовать украинские позиции "мясом" и дальше, ведь им это позволяет мобилизационный ресурс.

Он также добавил, что в ближайшее время на фронте может уменьшиться количество тяжелой бронированной техники из-за того, что почва станет более влажной. Но ближе к концу весны все поменяется.

Майор ВСУ, заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин в интервью "24 каналу" рассказал, что у россиян есть ресурс для пополнения личного состава даже несмотря на тот факт, что были уничтожены целые подразделения российской армии.

По его словам, у врага еще достаточно сил, чтобы продолжать давление на Авдеевском, Запорожском направлениях продвигаться в районе Купянска. Майор отметил, что "россиян погибло много, противника, и они сейчас валяются по всей Авдеевке, но радоваться пока нечего". Впереди очень много работы.

