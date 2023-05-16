Выгодно ли диктатору Путину менять Лукашенка, - российский эксразведчик

Такое мнение в Телеэфире выдвинул экс-сотрудник КГБ СССР и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов, пишут "Комментарии".



Сергей Жирнов. Фото из открытых источников

По его мнению, смена Лукашенка на другого игрока неуместна для главы Кремля.

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"Лукашенко его устраивает, потому что Путин – консерватор. И он всегда знает, что лучше продолжать играть в игрушки с Лукашенко, которого знает уже 23 года", – сказал Жирнов.

А вот слухи о плохом состоянии здоровья самопровозглашенного белорусского лидера могут быть комедией. Как убежден эксагент КГБ, Лукашенко просто не хотел ехать на парад в Москву 9 мая, поэтому придумал отмазку о том, что болен. В то же время, он не исключил, что в силу пожилого возраста президента Беларуси, его действительно может что-то беспокоить. Однако, зная Путина, тот все же нажал на слабые места Лукашенка и заставил его приехать в Россию.

"Но поскольку Лукашенко до этого говорил, что у него плохое здоровье, значит, он вынужден был продолжать играть эту комедию Путину", — сказал Жирнов.

Эксразведчик также подчеркнул, что все заметили, как изменилось настроение у Лукашенка, когда тот вернулся в Минск. Он стал бодрее, чем был в Москве. Такая позиция белорусского лидера выгодна для него. Потому что сейчас, когда он решил не выходить на камеры – все сразу заговорили о том, что он при смерти. В похожую историю играл Брежнев, последнее пятилетие у власти. Когда не хотел, чтобы его трогали – ложился в больницу и заговорщики думали, что тот скоро умрет.

Вместе с тем, проблемы со здоровьем у Лукашенка вполне возможны, учитывая его не молодой возраст, подытожил Жирнов.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, какую многоходовку задумал Путин и Пригожин – что уже начало происходить в Бахмуте. Путин и Пригожин совместно могут разыгрывать многоходовку, чтобы найти козла отпущения за проигрыш в войне против Украины.