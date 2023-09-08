«Выборы» в оккупации – Украина обратилась с призывом к миру

Незаконные псевдовыборы России на временно оккупированных территориях Украины не будут иметь никаких правовых последствий и не приведут к изменению статуса захваченных российской армией украинских земель. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства иностранных дел Украины.

Выборы в оккупации. Фото из открытых источников

В МИД отметили, что объявленные Россией так называемые "выборы" в местные оккупационные администрации на временно оккупированных территориях Украины грубо нарушают суверенитет и территориальную целостность Украины, украинское законодательство и нормы международного права, в частности Устав ООН.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Псевдовыборы России на временно оккупированных территориях ничтожны. Они не будут иметь никаких правовых последствий и не приведут к изменению статуса захваченных российской армией украинских территорий", — подчеркнули в ведомстве.

Там также подчеркнули, что, организовывая фейковые выборы в украинских областях и Крыму, Кремль продолжает делегитимизацию российской правовой системы.

МИД Украины призвал международных партнеров осудить ничтожные и произвольные действия России и не признавать легитимность ни одной "администрации", которая будет создана по итогам незаконных выборов, равно как и любые решения, которые будут ими приниматься.

"Лица, причастные к проведению этих псевдовыборов, включая руководство РФ, представителей оккупационных администраций и избирательных структур, должны быть привлечены к ответственности. Инициируем также наложение на них новых международных санкций", — отметили в министерстве.

Читайте также на портале "Комментарии" — полномасштабная война Кремлю не помеха и путинский режим спешит провести фейковые "выборы" на оккупированных территориях Украины. Псевдовыборы назначены на 10 сентября.

Также издание "Комментарии" сообщало – выборы на оккупированных территориях: разведка Британии назвала, какие результаты нарисует Кремль.



