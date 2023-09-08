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«Выборы» в оккупации – Украина обратилась с призывом к миру

МИД Украины призывает мир не признавать "выборы" РФ на оккупированных территориях

сегодня, 14:10
Автор:
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Кравцев Сергей
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Незаконные псевдовыборы России на временно оккупированных территориях Украины не будут иметь никаких правовых последствий и не приведут к изменению статуса захваченных российской армией украинских земель. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства иностранных дел Украины.

«Выборы» в оккупации – Украина обратилась с призывом к миру

Выборы в оккупации. Фото из открытых источников

В МИД отметили, что объявленные Россией так называемые "выборы" в местные оккупационные администрации на временно оккупированных территориях Украины грубо нарушают суверенитет и территориальную целостность Украины, украинское законодательство и нормы международного права, в частности Устав ООН.


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"Псевдовыборы России на временно оккупированных территориях ничтожны. Они не будут иметь никаких правовых последствий и не приведут к изменению статуса захваченных российской армией украинских территорий", — подчеркнули в ведомстве.

Там также подчеркнули, что, организовывая фейковые выборы в украинских областях и Крыму, Кремль продолжает делегитимизацию российской правовой системы.

МИД Украины призвал международных партнеров осудить ничтожные и произвольные действия России и не признавать легитимность ни одной "администрации", которая будет создана по итогам незаконных выборов, равно как и любые решения, которые будут ими приниматься.

"Лица, причастные к проведению этих псевдовыборов, включая руководство РФ, представителей оккупационных администраций и избирательных структур, должны быть привлечены к ответственности. Инициируем также наложение на них новых международных санкций", — отметили в министерстве.

Читайте также на портале "Комментарии" — полномасштабная война Кремлю не помеха и путинский режим спешит провести фейковые "выборы" на оккупированных территориях Украины. Псевдовыборы назначены на 10 сентября.

Также издание "Комментарии" сообщало – выборы на оккупированных территориях: разведка Британии назвала, какие результаты нарисует Кремль.




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Источник: https://mfa.gov.ua/news/zayava-mzs-ukrayini-shchodo-provedennya-rosiyeyu-nezakonnih-viboriv-na-timchasovo-okupovanih-teritoriyah-ukrayini
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