На временно оккупированных территориях россияне сгоняют на "избирательные участки" мигрантов из Центральной Азии, чтобы они голосовали за диктатора РФ Владимира Путина.

В РФ 15 марта стартуют выборы президента. Фото из открытых источников

Как сообщает Центр национального сопротивления, уже с 15 марта в захваченных регионах стартует избирательный фарс, игнорирующий подавляющее количество местных.

Сообщается, что для завышения явки враг разрешил голосовать без паспортов, а теперь поставил план перед строительными компаниями относительно отправки на на голосование мигрантов.

Отмечается, что мигрантов на захваченные земли россияне завозят с конца 2022 года. В настоящее время их численность превышает 100 тыс. человек.

По данным Центра сопротивления, иностранцам обещают дополнительный выходной за поход на участок.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Офис президента рассматривает возможность формирования технократического правительства во главе с Андреем Ермаком. На Банковой считают, что создание такого правительства поможет вывести Украину из политического кризиса, заявил директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик. Выходом из нарастающего кризиса могло бы стать технократическое правительство национальной устойчивости, считает политолог. Однако, по его мнению, Банковая не собирается создавать такое технократическое правительство, а выбирает простые и ошибочные решения.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что пропагандистка Татьяна Монтян, после начала российского полномасштабного вторжения сбежавшая из Киева в Донецк, вдруг "прозрела" от плохой жизни в захваченном Россией городе. Монтян почему-то выражает свое негодование по неработающей почте в городе, хотя сама 10 лет боролась за то, чтобы Донецк "освободили от нормальной жизни".

