Выбор между Украиной и Израилем: в Минобороны рассказали о позиции Пентагона

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Кравцев Сергей
В Министерстве обороны Украины заявили, что Пентагон полностью снял спекуляции о якобы "выборе" западных союзников между военной помощью Украине и Израилю. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил начальник управления прессы и информации ведомства Илларион Павлюк.
Рустем Умеров и Ллойд Остин. Фото: из открытых источников
Спикер отметил, на очередном заседании в формате "Рамштайн" глава Пентагона Ллойд Остин фактически снял любые спекуляции насчет того, что США якобы приходится выбирать между Израилем и Украиной.
Он отметил, что Вашингтон четко заявил об одновременной поддержке Израиля и Украины.
Читайте также на портале "Комментарии" - формат "Рамштайна" изменился: в Минобороны раскрыли детали.
Также издание "Комментарии" сообщало – глава Белого дома Джо Байден вновь фактически уравнял террористов из ХАМАС и российский режим в статье Washington Post под названием "США не отступят перед вызовом Путина и ХАМАС". Между тем поддержка Украины в противодействии российской агрессии остается среди американцев на уровне 40%, а количество тех, кто выступает за увеличение помощи Украине на 8% меньше тех, кто считает, что ее нужно сократить (23% против 31%). В американском парламенте уже "сбоят" законопроекты касательно этой самой поддержки. О чем говорят заявления и действия американских политиков в последнее время? В сторону увеличения или уменьшения качнется в итоге поддержка Украины со стороны США? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
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