Выбор между Украиной и Израилем: в Минобороны рассказали о позиции Пентагона

В Министерстве обороны Украины заявили, что Пентагон полностью снял спекуляции о якобы "выборе" западных союзников между военной помощью Украине и Израилю. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил начальник управления прессы и информации ведомства Илларион Павлюк.

Рустем Умеров и Ллойд Остин. Фото: из открытых источников

Спикер отметил, на очередном заседании в формате "Рамштайн" глава Пентагона Ллойд Остин фактически снял любые спекуляции насчет того, что США якобы приходится выбирать между Израилем и Украиной.

Он отметил, что Вашингтон четко заявил об одновременной поддержке Израиля и Украины.

"И непубличные заявления также свидетельствовали не только о глубокой поддержке, но и о прекрасном понимании партнерами, для чего они поддерживают Украину, и понимание того, что эта поддержка нужна не только Украине, она нужна цивилизованному миру и их странам так же", — заявил Павлюк.

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Также издание "Комментарии" сообщало – глава Белого дома Джо Байден вновь фактически уравнял террористов из ХАМАС и российский режим в статье Washington Post под названием "США не отступят перед вызовом Путина и ХАМАС". Между тем поддержка Украины в противодействии российской агрессии остается среди американцев на уровне 40%, а количество тех, кто выступает за увеличение помощи Украине на 8% меньше тех, кто считает, что ее нужно сократить (23% против 31%). В американском парламенте уже "сбоят" законопроекты касательно этой самой поддержки. О чем говорят заявления и действия американских политиков в последнее время? В сторону увеличения или уменьшения качнется в итоге поддержка Украины со стороны США? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



