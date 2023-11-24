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Выбор между Украиной и Израилем: в Минобороны рассказали о позиции Пентагона

В Минобороны считают, что выбор между Украиной и Израилем - это спекуляция

сегодня, 09:10
Автор:
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Кравцев Сергей
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В Министерстве обороны Украины заявили, что Пентагон полностью снял спекуляции о якобы "выборе" западных союзников между военной помощью Украине и Израилю. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил начальник управления прессы и информации ведомства Илларион Павлюк.

Выбор между Украиной и Израилем: в Минобороны рассказали о позиции Пентагона

Рустем Умеров и Ллойд Остин. Фото: из открытых источников

Спикер отметил, на очередном заседании в формате "Рамштайн" глава Пентагона Ллойд Остин фактически снял любые спекуляции насчет того, что США якобы приходится выбирать между Израилем и Украиной. 


Он отметил, что Вашингтон четко заявил об одновременной поддержке Израиля и Украины. 

"И непубличные заявления также свидетельствовали не только о глубокой поддержке, но и о прекрасном понимании партнерами, для чего они поддерживают Украину, и понимание того, что эта поддержка нужна не только Украине, она нужна цивилизованному миру и их странам так же", — заявил Павлюк. 

Читайте также на портале "Комментарии" - формат "Рамштайна" изменился: в Минобороны раскрыли детали.

Также издание "Комментарии" сообщало – глава Белого дома Джо Байден вновь фактически уравнял террористов из ХАМАС и российский режим в статье Washington Post под названием "США не отступят перед вызовом Путина и ХАМАС". Между тем поддержка Украины в противодействии российской агрессии остается среди американцев на уровне 40%, а количество тех, кто выступает за увеличение помощи Украине на 8% меньше тех, кто считает, что ее нужно сократить (23% против 31%). В американском парламенте уже "сбоят" законопроекты касательно этой самой поддержки. О чем говорят заявления и действия американских политиков в последнее время? В сторону увеличения или уменьшения качнется в итоге поддержка Украины со стороны США? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




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Источник: https://t.me/militarymediacenter/3521
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