Перед Новым годом силы обороны Украины достигли успеха в Курской области РФ. Бойцы Сил специальных операций выбили россиян и военных КНДР из одного из населенных пунктов. Подробности операции не раскрываются, отмечает 31 декабря портал "Комментарии", ссылаясь на пресс-службу ССО.

У ВСУ есть успехи в Курской области перед Новым годом: россияне выбиты из деревни. Фото: ССО Украины

Спецназовцы не сообщают название деревни, в которую вошли ВСУ. Дата взятия населенного пункта и детали также не публикуются. Известно, что украинской атаке предшествовала работа артиллерии Сил обороны. Впоследствии на земле воины ССО зашли в село, отбили и зачистили его в рамках проведения специальных действий в этом районе.

"Рейнджеры 6-го полка Сил специальных операций ВСУ благодаря наступательным действиям заняли один из населенных пунктов в Курской области РФ", — сказано в сообщении.

Как отмечали "Комментарии", российские командиры легко посылают военных из Северной Кореи на смерть во время боев в Курской области РФ. Их не жалеют и заставляют воевать с минимумом защиты. Потери КНДР убитыми и ранеными на Курщине уже превысили 3000 человек, говорил президент Украины Владимир Зеленский.

Российское контрнаступление в целом в Курской области РФ движется медленно и обходится российской армии дорого, писал в декабре 2024 года Forbes. В том числе РФ платит цену, теряя свои элитные войска — хорошо подготовленных десантников. И это с учетом преимущества РФ в живой силе в соотношении 60 тысяч россиян (плюс войска КНДР) к 20 тысячам бойцов ВСУ, передает портал "Комментарии". В частности, по данным СМИ, разгромлены 155-я и 810я бригады морской пехоты ВС РФ. А перед Новым годом Украина нанесла ракетный удар по командному пункту группировки РФ "Курск" во Льгове.