Российское контрнаступление в Курской области РФ движется медленно и обходится российской армии дорого. В том числе РФ платит цену, теряя свои элитные войска — хорошо подготовленных десантников. И это с учетом преимущества РФ в живой силе в соотношении 60 тысяч россиян (плюс войска КНДР) к 20 тысячам бойцов ВСУ, передает портал "Комментарии" со ссылкой на Forbes.

Российские десантники в Курской области истощены, их отводят в тыл - на время или насовсем. Фото: mil.ru

Например, спустя четыре месяца после развертывания в Курской области истощенная 810 бригада морской пехоты РФ отступает. Ее перебрасывают в тыл. Как выяснил военный обозреватель Дэвид Акс, бригада численностью 2500 человек перебазируется в деревню Плехово, расположенное неподалеку от линии фронта. Отмечается, что 810 бригада и 155 бригада морской пехоты РФ истощены после нескольких месяцев в основном безуспешных атак.

Акс напоминает, что 155 бригада морской пехоты ВС РФ уже "много раз уничтожалась и восстанавливалась" за время вторжения в Украину и потеряла многих людей и значительную часть техники из-за украинских мин, беспилотников и артиллерии. 810 бригада морской пехоты РФ может оказаться в столь же плачевном состоянии, предполагает аналитик.

Возможно, эта бригада направила две батальонные группы на штурм украинских позиций в деревне Погребки в Суджанском районе, но потерпела крах. Более того, украинские силы атаковали 810 бригаду прямо перед ротацией. Как отмечает Акс, в результате удара по штабу в городе Льгов могли быть убиты или ранены члены командного состава бригады.

21 декабря в Facebook главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов заявил, что Вооруженные силы Украины нанесли удар 10 ракетами по штабу российской 155-й бригады морской пехоты в городе Рыльск Курской области РФ. Враг нанес значительные потери, пункт управления уничтожен. Это был ответ на российский удар 20 декабря по Киеву, где оккупантам не удалось поразить военные объекты. Таким образом, ВСУ выиграли у российского правителя Владимира Путина "технологическую дуэль", которую он так хотел предложить на своей пресс-конференции. — и там же демонстрировал флаг 155-й бригады, который ему якобы прислали с передовой.

155 отдельная гвардейская бригада РФ известна своими военными преступлениями, а также большими потерями во время войны в Украине. Как сообщали BBC News, только за первый год вторжения бригада потеряла более половины штатной численности бойцов.

ВСУ могут потерять контроль над территориями в Курской области, писал портал "Комментарии" 30 декабря. россияне вытеснили ВСУ с 40% из 984 кв. километров территории, ранее занятой украинцами. Некоторые из боевых командиров ВСУ говорят о сложных условиях на передовой. Кроме того, военнослужащие задают вопросы командованию даже о целесообразности этой операции. При этом западные СМИ утверждали, что ВСУ на Курщине получили приказ продержаться хотя бы до 20 января — дня инаугурации Дональда Трампа. После этого могу начаться мирные переговоры, где территории Курской области Украине может попытаться "разменять" на свои оккупированные регионы.

Как отмечали "Комментарии", российские командиры легко посылают военных из Северной Кореи на смерть во время боев в Курской области РФ. Их не жалеют и заставляют воевать с минимумом защиты. Потери КНДР убитыми и ранеными на Курщине уже превысили 3000 человек, говорил президент Украины Владимир Зеленский