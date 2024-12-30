ВСУ могут потерять контроль над территориями в Курской области

Военное руководство РФ стянуло в Курскую область более 50 тысяч военных, в том числе солдат из Северной Кореи.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Это одна из причин того, что россияне вытеснили ВСУ с 40% из 984 кв. километров территории, ранее занятой украинцами, сообщает Associated Press со ссылкой на свидетельствования украинских защитников.

Издание пишет, что некоторые из боевых командиров ВСУ говорят о сложных условиях на передовой. Кроме того, военнослужащие задают вопросы командованию даже о целесообразности этой операции.

По словам одного из командиров, некоторые из приказов, получаемых его бойцами, не отражают реалии на поле боя из-за плохой коммуникации, а запоздалые приказы связаны с потерями территорий.

Украинские солдаты говорят, мол, не были готовы к агрессивному российскому ответу в Курской области. Именно поэтому теперь они не могут ни контратаковать, ни отступить.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что у прибывших на помощь России военных КНДР есть три варианта. И ситуация в Курской области может кардинально измениться – они могут просто начать бежать. От чего это зависит, рассказал народный депутат Александр Юрченко в эфире Вечер.

Он отметил, что главным выступает мотивация военных — возможно, они видели возможность уехать из Северной Кореи, ведь нередкие случаи попыток любой ценой уехать за пределы страны. Возможно, у них были надежды на лучшие условия жизни или шанс потом попасть в Европу.

Александр Юрченко отметил, что осознание последствий войны может повлиять на решение о продолжении борьбы: “Если они мотивированы, вариантов три, бежать, воевать или сдаваться в плен. Если их мотивация была убежать из Северной Кореи, когда они будут понимать, что боевые действия идут настоящие, что действительно умирают, они увидят оторванные руки, ноги и так далее, реальный страх начнет просыпаться, или мозг тебе должен сформулировать твою мотивацию”.