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"Вы не сможете выиграть войну в обороне", - генерал армии США об Украине (ВИДЕО)

Генерал армии США назвал, что поможет победить в войне с Россией и указал, что украинская армия поставила для РФ "шах, а не мат".

сегодня, 17:25
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Автор:

Slava Kot

Генерал армии США в отставке Барри Маккефри утверждает, что Украина не сможет выиграть войну, если будет только обороняться и такие действия не смогут спасти от катастрофы. Такие слова американский военный сказал в эфире телеканала MSNBC. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Telegram украинского военного корреспондента Андрея Цаплиенко.

"Вы не сможете выиграть войну в обороне", - генерал армии США об Украине (ВИДЕО)

Генерал армии США в отставке Барри Маккефри. Фото с открытых источников

Американский генерал утверждает, что ВСУ поставило для российской армии "шах, а не мат", поэтому Украина получила недостаточно вооружения для войны против РФ.

"Вы не сможете выиграть войну в обороне, и вы не сможете предотвратить катастрофу", — говорит генерал армии США в отставке Барри Маккефри.

По его словам, для Украины нужно изменить ход боя и в этом могут помочь ракеты дальнего радиуса класса "земля-земля", которые США пока не готовы предоставить для ВСУ. Кроме ракет Маккефри считает полезными и современные американские танки М1 Abrams.

Посмотреть обращение американского генерала в отставке Барри Маккефри можно ниже:

Несмотря на это, генерал армии США в отставке говорит, что Путин, вероятно, имеет "зловесную весеннюю стратегию" для ударов по Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, который рассказал, что действительно хочет Путин вместо мира в Украине о котором постоянно заявляет.

Также "Комментарии" писали о величайших поражениях в истории России. От Крымской битвы до войны против японцев, афганцев, финнов и украинцев. Во всех этих битвах Россия и ее предыдущие государственные образования терпели позорные поражения.



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Источник: https://t.me/Tsaplienko/23254
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