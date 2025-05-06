Вторую ночь подряд Москва содрогалась от взрывов: что известно

Этой ночью столица страны-агрессора снова оказалась под атакой ударных дронов, в городе была слышна работа противовоздушной обороны. Как передает портал "Комментарии", мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале, что российская противовоздушная оборона "отразила атаку" тринадцати беспилотных летательных аппаратов, которые летели на город.

Атака на Москву. Фото: из открытых источников

Градоначальник отметил, что обломки одного из беспилотников упали на Каширском шоссе.

"Работают экстренные службы. Принимают все необходимые меры. Серьезных повреждений и пострадавших, по предварительной информации, нет", – написал мэр Москвы.

Впоследствии Собянин написал об уничтожении еще одного дрона, летевшего на Москву, на место падения обломков прибыли специалисты экстренных служб. Также временно не принимают и не отправляют авиарейсы аэропорты Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский. Российские Telegram-каналы сообщают, что угроза БПЛА также объявлена в Липецкой, Рязанской, Тамбовской и Тульской областях.

Сергей Собянин заверил, что на месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Подмосковье РФ в ночь на 5 мая были слышны сильные взрывы. В Подольском городском округе работала ПВО из-за фиксации беспилотников, которые якобы двигались в сторону российской столицы. Как передает портал "Комментарии", об этом в соцсети сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Московский городской голова отметил, что военными якобы была "отражена атака четырех беспилотников, которые летели на Москву".

"На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет", — проинформировал Сергей Собянин.



