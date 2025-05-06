Вторую ночь подряд Москва содрогалась от взрывов: что известно

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Кравцев Сергей
Этой ночью столица страны-агрессора снова оказалась под атакой ударных дронов, в городе была слышна работа противовоздушной обороны. Как передает портал "Комментарии", мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале, что российская противовоздушная оборона "отразила атаку" тринадцати беспилотных летательных аппаратов, которые летели на город.
Атака на Москву. Фото: из открытых источников
Градоначальник отметил, что обломки одного из беспилотников упали на Каширском шоссе.
Впоследствии Собянин написал об уничтожении еще одного дрона, летевшего на Москву, на место падения обломков прибыли специалисты экстренных служб. Также временно не принимают и не отправляют авиарейсы аэропорты Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский. Российские Telegram-каналы сообщают, что угроза БПЛА также объявлена в Липецкой, Рязанской, Тамбовской и Тульской областях.
Сергей Собянин заверил, что на месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.
Читайте также на портале "Комментарии" — в Подмосковье РФ в ночь на 5 мая были слышны сильные взрывы. В Подольском городском округе работала ПВО из-за фиксации беспилотников, которые якобы двигались в сторону российской столицы. Как передает портал "Комментарии", об этом в соцсети сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Московский городской голова отметил, что военными якобы была "отражена атака четырех беспилотников, которые летели на Москву".
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