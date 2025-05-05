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Тренировка перед парадом прошла успешно: где этой ночью РФ содрогалась от взрывов

В РФ пожаловались на атаку дронов на Москву

сегодня, 07:41 comments1423
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Кравцев Сергей

В Подмосковье РФ в ночь на 5 мая были слышны сильные взрывы. В Подольском городском округе работала ПВО из-за фиксации беспилотников, которые якобы двигались в сторону российской столицы. Как передает портал "Комментарии", об этом в соцсети сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Тренировка перед парадом прошла успешно: где этой ночью РФ содрогалась от взрывов

Взрыв. Фото: из открытых источников

Московский городской голова отметил, что военными якобы была "отражена атака четырех беспилотников, которые летели на Москву".

"На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет", — проинформировал Сергей Собянин.

Он добавил, что на месте происшествия продолжается работа специалистов экстренных служб.

Интересно, что предшествовали сообщению Собянина сообщения российских пропагандистов об объявлении "Росавиацией" плана "Ковер" в московском аэропорту "Внуково".

"Предварительно из-за угрозы атаки БПЛА. Жители Подольска сообщают в домашних чатах о шести взрывах над городом и работе ПВО", — говорилось в публикации Telegram-канала Mash.

Стоит обратить внимание, что план "Ковер" предусматривает запрет на прием и отправку рейсов на территории аэропорта.

Позже российские Telegram-каналы сообщили, что "Росавиация" также приостановила работу московского аэропорта Домодедово. Это объясняется намерениями "обеспечить меры безопасности".

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Источник: https://t.me/mos_sobyanin/15060
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