Тренировка перед парадом прошла успешно: где этой ночью РФ содрогалась от взрывов

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Кравцев Сергей
В Подмосковье РФ в ночь на 5 мая были слышны сильные взрывы. В Подольском городском округе работала ПВО из-за фиксации беспилотников, которые якобы двигались в сторону российской столицы. Как передает портал "Комментарии", об этом в соцсети сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Взрыв. Фото: из открытых источников
Московский городской голова отметил, что военными якобы была "отражена атака четырех беспилотников, которые летели на Москву".
Он добавил, что на месте происшествия продолжается работа специалистов экстренных служб.
Интересно, что предшествовали сообщению Собянина сообщения российских пропагандистов об объявлении "Росавиацией" плана "Ковер" в московском аэропорту "Внуково".
Стоит обратить внимание, что план "Ковер" предусматривает запрет на прием и отправку рейсов на территории аэропорта.
Позже российские Telegram-каналы сообщили, что "Росавиация" также приостановила работу московского аэропорта Домодедово. Это объясняется намерениями "обеспечить меры безопасности".
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