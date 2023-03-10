Второго наступления россиян на Угледар пока не будет: в ВСУ назвали причину

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Кравцев Сергей
Российские захватнические войска пока что не могут идти в наступление на Угледар. Главная причина – огромные потери, которые продолжают расти. В настоящее время противник занимается восстановлением сил, поскольку там за прошедшую неделю недосчитался около двух батальонов личного состава. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на спикера объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковника Алексея Дмитрашковского в эфире общенационального телемарафона.
Российские войска. Фото: из открытых источников
Алексей Дмитрашковский отметил, российские захватчики также признали значительные потери вблизи Авдеевки, Марьинки.
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Он добавил, что морально-психологическое состояние военных РФ совсем упало.
Напомним, по данным британской разведки, российская армия в течение трех месяцев безуспешно наступала в районе Угледара и теперь в командовании решают вопрос: предпринять ли еще одну попытку.
Также сообщалось, что российские войска готовятся к новому наступлению на Угледар, где она уже понесла тяжелые потери. Но и в этот раз ресурсов для прорыва недостаточно.
Вместе с тем аналитики американского Института изучения войны (ISW) также считают продвижение россиян в районе Угледара маловероятным.
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