Второе контрнаступление россиян на Курщине провалилось: агрессор уже имеет новый план

Второе контрнаступление российских войск в Курской области потерпело неудачу, однако они продолжают подготовку к новым контратакам. В настоящее время на этом направлении наблюдается временное затишье и перегруппировка сил противника, заявил в эфире Freedom спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

Бои в Курской области

Он рассказал, что ситуация в Курской области отличается отсутствием четкой линии фронта. В настоящее время идет маневренная война, в которой задействованы как бронегруппы, так и пехотные подразделения. С одной стороны, говорит Братчук, это не всегда позволяет ВСУ удерживать контроль над определенными позициями, но с другой – открывает возможности для продвижения украинских войск благодаря тактике маневренной войны.

По его словам, попытки россиян возобновить наступление на Курщине не дадут им желаемых результатов в ближайшей перспективе.

“Уже можно четко заявить о том, что второе контрнаступление у россиян провалилось. Будет ли третий? Конечно, будет. Они к этому готовятся. Определенное затишье и перегруппировка войск, конечно же, происходят. Но усилия сил обороны Украины на Курском фронте сегодня дают уверенность в том, что в ближайшее время все эти наступления российских войск к результату не приведут”, — заявил спикер УДА.

Братчук также отметил динамичность боевой ситуации, когда отдельные населенные пункты могут изменять свою контролирующую сторону буквально в течение короткого времени.

По его словам, позиции могут меняться, переходя под контроль то русских, то украинских сил, ведь ситуация на фронте постоянно меняется. Погодные условия будут также влиять на ход боев, поскольку сложный рельеф затрудняет использование техники, замедляющей боевые действия. В то же время, по его словам, маневренная тактика дает результаты украинским силам.

“В Курской области есть пленные, есть уничтожены ресурсы врага. И мы не говорим о том, что российское наступление как минимум имеет подобающий успех. Об этом не говорят даже российские медиа, а это тоже показатель", – подчеркнул Братчук.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что по информации американских аналитиков войска РФ имеют продвижение в Курской области.



