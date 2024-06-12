ВСУ заставили РФ пойти на кардинальный шаг, который поможет приблизить победу

Майор запаса Национальной гвардии Украины, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман считает, что ВСУ уже влияют на действия российских военных.

Война в Украине

По его словам, Силы обороны уже вынуждают российских захватчиков изменять свои действия. Теперь враг, говорит эксперт, вынужден уводить свои штабы от линии фронта. Раньше они располагались достаточно близко к фронту.

Как говорит Гетьман, в 100-150 км от линии фронта управлять войсками еще возможно, но на расстоянии 200-250 км это уже почти невозможно. В таких условиях утверждает эксперт, речь идет о неэффективном управлении.

Он также подчеркнул, что важной задачей ВСУ является держать врага под огневым контролем.

При этом Гетьман считает, что Украина должна стремиться договориться с США, чтобы получить разрешение на использование ракет дальностью 250-300 км. По его мнению, это заставит российских окупантов переместить все свои средства связи и управления как можно дальше от линии фронта. С большого расстояния можно управлять с помощью телефона или радиосвязи, но для эффективного управления требуется присутствие командного состава, подытожил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что президент США Джо Байден заявил, что Украина получила ограничения на использование американского оружия. По словам Байдена, Украина не может наносить удары по Кремлю и атаковать территорию России дальше чем на 320 км от украинской границы.

Кроме того, начальник штаба спецподразделения "Кракен" Константин Немичев рассказал , как повлияло разрешение на использование западного оружия на бои в Харьковской области. По его словам, "Хаймарсы" уничтожили 4 установки С-300, которые наносили ракетные удары по Харькову, поэтому сейчас они не рискуют подъезжать и сокращать дистанцию, чтобы отработать по городу.



