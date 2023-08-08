ВСУ зашли на первую линию обороны россиян: названо направление

Украинские защитники на Таврическом направлении уже зашли на первую линию обороны российских захватчиков. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал заместитель командующего Оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" по стратегическим коммуникациям Сергей Кузьмин.

ВСУ. Фото: из открытых источников

"Мы уже зашли на первую линию оккупантов. Она очень сложная, но наши военные продавливают ее, мы двигаемся вперед. Это движение несколько замедлено минными заграждениями и нехваткой у нас авиации", — сообщил Кузьмин.

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Отметим, ранее замминистра обороны Украины Анна Маляр рассказал, что украинским бойцам удалось прорвать первую линию обороны на некоторых участка юга. В настоящее время они вышли на промежуточную линию. Продолжаются ожесточенные бои. Противник не желает отступать, оказывает сопротивление.

Читайте также ан портале "Комментарии" — российские оккупанты продолжают наживаться на украинских гражданах, которых фактически берут в заложники. При попытке пересечения украинцами российских блокпостов на оккупированных территориях захватчики требуют деньги. В противном случае грозятся разворачивать людей в обратном направлении. Об этом у себя в Telegram-канале рассказала замминистра обороны Украины Анна Маляр.

Также издание "Комментарии" сообщало — украинские войска продолжают свое контрнаступление и, как свидетельствуют первые лица страны, все идет по плану, инициатива на поле боя за ВСУ. Действительно ли так и должно было быть и контрнаступление ВСУ не отстает от графика? Где сейчас сложнее всего нашим воинам? Издание "Комментарии" постаралось разобраться в этих вопросах, изучив мнения экспертов.



