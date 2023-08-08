Почему контрнаступление ВСУ действительно отстает от графика – что самое сложное

Украинские войска продолжают свое контрнаступление и, как свидетельствуют первые лица страны, все идет по плану, инициатива на поле боя за ВСУ. Действительно ли так и должно было быть и контрнаступление ВСУ не отстает от графика? Где сейчас сложнее всего нашим воинам? Издание "Комментарии" постаралось разобраться в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Контрнаступление ВСУ. Фото: из открытых источников

ВСУ не наступают, а провоцируют россиян на контратаки

Австрийский военный эксперт Том Купер в интервью ТСН выразил свое собственное мнение, что на первых этапах контрнаступления первоначальный план украинского командования действительно не сработал. Однако, уверяет эксперт, он и не мог сработать. Учитывая то мизерное количество вооружения, которое передали Украине партнеры.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Что передало НАТО? 60 Leopards и 120 Bradley? На одну бригаду НАТО этого хватит, но не на всю украинскую армию, потому это и не могло работать", – считает Том Купер.

По его мнению, сейчас контрнаступление ВСУ действительно отстает от графика. Однако украинские подразделения до сих пор не идут в анонсируемое массированное контрнаступление. Все, что сейчас делают украинцы – это провоцируют россиян на контратаки, что просто идеально.

"Россияне минируют даже свои позиции, свои окопы. Однако чтобы сделать такой рейд, подойти к одной из российских позиций, украинцы должны расчищать полосы через минные поля, а эти минные поля чрезвычайно плотные", – рассказал эксперт.

По его словам, россияне видят украинские группы разминирования и открывают по ним огонь. Вот здесь должна показать свое мастерство артиллерия, которая поражает российскую артиллерию, противотанковые управляемые ракеты, должны работать в Украине противотанковые управляемые группы. Потому это очень сложный вид операции.

Для преодоления заграждений окупантов необходимо значительное количество инженерно-саперных подразделений

Командующий Сил поддержки Вооруженных сил Украины бригадный генерал Дмитрий Герега отметил, что, как и ожидалось, основной акцент в контрнаступлении ВСУ делают на южном направлении. Однако сложность ведения наступательных действий состоит в том, что российские оккупанты на временно захваченных территориях обустроили многоэшелонированную систему инженерных укреплений. Можно только представить, что такое эшелированная оборонительная полоса, достигающая от 10 до 40 км.

"Полосы заграждений содержат противотанковые минные поля, невзрывные заграждения в виде противотанковых рвов, бетонные пирамиды (так называемые "зубы дракона"), противотанковые ежи, проволочные препятствия", — отметил эксперт.

По его словам, не имея достаточного количества специальной инженерной техники нельзя даже говорить о быстром движении.

Читайте на портале "Комментарии" — встреча в Саудовской Аравии: что стало самым болезненным для РФ – чего ждать дальше.



