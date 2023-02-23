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ВСУ зафиксировали движение техники россиян в сторону Черниговской области

Россияне могут готовить провокации на границе с Черниговской областью

сегодня, 10:30
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Автор:

Кравцев Сергей

Украинская разведка зафиксировала движение колонн военной техники без опознавательных знаков в сторону границы с Черниговской областью. По всей видимости, противник готовит провокации. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на ОК "Север".

ВСУ зафиксировали движение техники россиян в сторону Черниговской области

Танк. Фото из открытых источников

"Оккупанты готовят возможные провокации к годовщине полномасштабного наступления, скорее всего, целью является обвинение украинских защитников в нарушении территориальной целостности. Об этом свидетельствуют данные разведки, где зафиксировано движение колонн военной техники в районе границы с Черниговской областью без знаков распознавания и живой была одета в пиксель, похожий на форму ВСУ", — говорится в сообщении.


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Там отмечают, что Силы обороны Сиверщины держат ситуацию под контролем и, в отличие от войск противника, никогда не прибегали к провокациям и не имеют подобной цели.

"Каждый воин соблюдает общепринятые правила ведения войны, не посягая на чужие территории, а исключительно защищает родную землю от наглого и коварного врага", — добавляют в сообщении.

Читайте также на портале "Комментарии" — послание Путина к Федеральному собранию: кому и что попытался доказать диктатор.

Также издание "Комментарии" сообщало — стало известно, что США уже отправляют для нужд ВСУ бомбы дальнего радиуса действия с GPS-наведением производства Boeing. Ну, а Путин, по мнению экспертов Института изучения войны (ISW), изучивших послание диктатора федеральному собранию, похоже, так и не может сформулировать конкретные цели войны против Украины. Можно ли сказать, что Запад окончательно "раскусил" Россию – и сделал ставку на, как минимум, ее поражение в этой войне и свержение путинского режима? Как события могут развиваться в обозримом будущем? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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Источник: https://t.me/ok_pivnich1/1382
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comments

Обсуждения

Юрій

сегодня, 12:11

Очевидно, що у "наших" керманичів яйка ще не дозріли до того, щоб спалити цю колону на території педерації....


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