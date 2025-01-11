ВСУ взяли в плен военных КНДР в Курской области: Зеленский показал фото

Украинские военные взяли в плен двух военных КНДР в Курской области. Сделать это было непросто. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

ВСУ взяли в плен двух военных КНДР. Фото: Владимир Зеленский в Телеграмм

"Наши воины взяли в плен на Курщине военных из Северной Кореи. Это двое солдат, которые хоть и были ранены, но выжили, были доставлены в Киев, общаются со следователями СБУ", — рассказал глава украинского государства.

Как уточнил президент, эта задача была непростой, потому что обычно россияне и другие военные из Северной Кореи добивают своих раненых и делают все, чтобы не сохранилось доказательств участия солдат Северной Кореи в войне против Украины.

"Благодарен нашим воинам тактической группы № 84 Сил специальных операций ВСУ и нашим воинам-десантникам, которые захватили в плен этих двух человек. Как и всем пленным, этим двум солдатам из Северной Кореи оказывается необходимая медицинская помощь", — констатировал Владимир Зеленский.

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