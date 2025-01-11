ВСУ взяли в плен военных КНДР в Курской области: Зеленский показал фото

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Кравцев Сергей
Украинские военные взяли в плен двух военных КНДР в Курской области. Сделать это было непросто. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
ВСУ взяли в плен двух военных КНДР. Фото: Владимир Зеленский в Телеграмм
Как уточнил президент, эта задача была непростой, потому что обычно россияне и другие военные из Северной Кореи добивают своих раненых и делают все, чтобы не сохранилось доказательств участия солдат Северной Кореи в войне против Украины.
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