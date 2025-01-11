Действительно ли у россиян закончились резервы: что дальше будет под Курском

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Кравцев Сергей
В Курской области РФ продолжаются тяжкие бои. Какой сейчас напрашивается вывод из январской атаки ВСУ под Курском? Перебросит ли РФ дополнительные силы на Курщину? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.
Бои в Курской области. Фото: из открытых источников
Военный обозреватель Александр Коваленко в эфире телемарафона рассказал, что начавшаяся из-за украинской контратаки в Курской области паника российских "военкоров" подтвердила, что у России закончились свободные резервы.
Эксперт отметил, что силы и средства, задействованные в украинской контратаке в Курской области несколько дней назад, были явно недостаточны для любого масштабного наступления. По мнению Коваленко, Курская АЭС и тем более сам Курск никак не могли быть целью этой явно локальной атаки.
Аналитик считает, что предположение россиян о планах ВСУ прорваться в Курск является пропагандистским приемом: заявить об успешном отражении масштабного наступления врага, которого по факту никогда и не было.
Анализируя ситуацию на фронте, эксперт делает вывод, что у россиян фактически не осталось свободных бригад в резерве, которые можно было бы бросить на затыкание возможного украинского прорыва. По его мнению, именно этим, вероятно, и объясняется та паника, с которой российские военкоры реагировали на украинскую контратаку в Курской области.
По мнению аналитика, целью январского удара ВСУ в Курской области был отнюдь не эфемерный бросок на Курск, а проверка крепости российской обороны в условиях отсутствия значительных резервов.
Военный аналитик, майор запаса, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман в эфире "Radio NV" рассказал, что российские оккупанты не будут пресекать попыток вытеснить наши войска из Курской области.
Эксперт добавил, что Силам обороны тяжело наступать на территории Украины, поскольку РФ строит новые линии фортификаций на всей оккупированной территории. Они еще не сделали большие линии укреплений в Курской области и вряд ли будут этим заниматься в дальнейшем.
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