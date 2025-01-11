Действительно ли у россиян закончились резервы: что дальше будет под Курском

В Курской области РФ продолжаются тяжкие бои. Какой сейчас напрашивается вывод из январской атаки ВСУ под Курском? Перебросит ли РФ дополнительные силы на Курщину? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Бои в Курской области. Фото: из открытых источников

Целью январского удара ВСУ в Курской области был отнюдь не эфемерный бросок на Курск

Военный обозреватель Александр Коваленко в эфире телемарафона рассказал, что начавшаяся из-за украинской контратаки в Курской области паника российских "военкоров" подтвердила, что у России закончились свободные резервы.

Эксперт отметил, что силы и средства, задействованные в украинской контратаке в Курской области несколько дней назад, были явно недостаточны для любого масштабного наступления. По мнению Коваленко, Курская АЭС и тем более сам Курск никак не могли быть целью этой явно локальной атаки.

Аналитик считает, что предположение россиян о планах ВСУ прорваться в Курск является пропагандистским приемом: заявить об успешном отражении масштабного наступления врага, которого по факту никогда и не было.

"Можно с гордостью начинать себя бить в грудь – отстояли Курск!", – отметил Коваленко.

Анализируя ситуацию на фронте, эксперт делает вывод, что у россиян фактически не осталось свободных бригад в резерве, которые можно было бы бросить на затыкание возможного украинского прорыва. По его мнению, именно этим, вероятно, и объясняется та паника, с которой российские военкоры реагировали на украинскую контратаку в Курской области.

По мнению аналитика, целью январского удара ВСУ в Курской области был отнюдь не эфемерный бросок на Курск, а проверка крепости российской обороны в условиях отсутствия значительных резервов.

"И по результату можно сказать, что возможности окупантов можно сравнить с до предела натянутой струной", — резюмировал эксперт.

У нас есть большое пространство для маневров

Военный аналитик, майор запаса, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман в эфире "Radio NV" рассказал, что российские оккупанты не будут пресекать попыток вытеснить наши войска из Курской области.

"Скорее всего, они привлекут еще дополнительные силы туда. Ведь эта ситуация для них крайне неприемлема. Удастся ли им это? Надеюсь, что нет. Ведь если мы способны проводить контрнаступательные действия – это значит, что не все так хорошо для них на Курщине. Это слабое место в российской обороне. удастся вытеснить наши войска", – сказал Гетьман.

Эксперт добавил, что Силам обороны тяжело наступать на территории Украины, поскольку РФ строит новые линии фортификаций на всей оккупированной территории. Они еще не сделали большие линии укреплений в Курской области и вряд ли будут этим заниматься в дальнейшем.

"Поэтому у нас есть большое пространство для маневров. Есть и соседние области России, где мы также можем предпринимать подобные действия", – подытожил Гетман.

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