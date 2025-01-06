Что происходит под Курском: какая может быть новая цель ВСУ

В сети все больше информации об активизации наступательных действий ВСУ на Курском направлении. Почему именно сейчас наши воины начали наступление под Курском? Какова его цель? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Бои в Курской области. Фото из открытых источников

В первый день ВСУ удалось добиться определенных тактических продвижений

Военный обозреватель Денис Попович отметил, что информации о Курском наступлении очень мало, глубину и цели этих наступательных действий оценить невозможно.

"Судя по всему, в первый день ВСУ удалось добиться определенных тактических продвижений в Большесолдатском районе Курщины. В то же время, продолжаются атаки и российских войск. Вполне возможно, что последние удары по расположению 810-й бригады морской пехоты вс рф были частью подготовки к этому наступлению. Однако это только предположение. На сегодняшний день еще очень рано делать какие-то выводы", – отметил эксперт.

ВСУ пытаются растянуть силы противника

Эксперт по вопросам сектора обороны и безопасности Олег Стариков, отвечая на вопросы, сразу обратил внимание, что в происходящем на Курском направлении есть как военная, так и политическая стратегия.

"Так, согласно военному искусству, когда ВСУ находятся в стратегической обороне, необходимо отвлечь внимание противника, для того, чтобы он отвел свои силы с наиболее угрожаемых направлений. Если конкретизировать то, в первую очередь, речь идёт о Покровском и Кураховском направлениях. Это первый вариант. Следовательно, чем больше будет опасность на Курском плацдарме, тем больше вероятность, что противник туда свои силы и отведет", – прокомментировал эксперт.

По его словам, есть также второй вариант. Курское направление выбрано для того, чтобы провести разведку боем или нанести отвлекающий удар.

"Это нужно для того, чтобы на Курское направление Россия направила все свои силы и ресурсы. Опять же, согласно военному искусству должен быть основной удар. Но, где он будет, никто сказать не может. Это является государственной тайной. Но, исходя из того, что происходит на сегодняшний день, видно, что растягиваются оборонительные шеренги противника перед тем, как нанести основной удар. Будет это удар на Курчатов, на Курскую АЭС или на сам Курск – это можно только гадать", – отметил Олег Стариков.

Что касается политической составляющей, то, с учётом того, что уже ведутся разговоры о подготовке к переговорам об окончании войны, теперь нужно остановить боевые действия.

"Поэтому атака ВСУ в Курской области проводится для того, чтобы добиться политических целей, а именно – показать, что Украина находится в сильных позициях и имеет ещё, как говорится порох пороховницах", – подытожил собеседник портала "Комментарии".

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