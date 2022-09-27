ВСУ взяли в плен первых мобилизованных россиян: что говорят пленные (ВИДЕО)

Украинские защитники уже начали брать в плен первых мобилизованных россиян, попавших на войну в Украине из-за решения президента РФ Путина. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на спикера Одесской ОВА Сергея Братчука в Telegram. Первые мобилизованные россияне попали в плен (фото из открытых источников) Он опубликовал видео, где видно, как допрашивают попавшего в плен российского военного. Оккупант признается, что попал на войну после начала мобилизации в РФ.

По словам пленного россиянина, его отправили в Купянск, что в Харьковской области, чтобы он "боролся с националистическими батальонами", но тот говорит, что потом он понял, что там есть только гражданские жители. Напомним, что "Комментарии" писали о том, есть еще шанс помешать Путину применить ядерное оружие в Украине. Западные союзники Украины продумывают планы реагирования на случай, если российский диктатор Владимир Путин начнет реализовывать свои ядерные угрозы для Украины. Кремлю непублично посылают предупреждения о возможных последствиях, сообщает Financial Times со ссылкой на пять анонимных осведомленных собеседников. А советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан открыто заявил, что Штаты разъяснили Москве "катастрофические последствия", с которыми она может столкнуться, если решится на ядерный удар. Руководитель Центра правового анализа и исследования политических рисков, адвокат Михаил Дяденко признался, что сложно делать прогнозы, учитывая, что руководство РФ принимает решения не просто нерациональные, но и идущие в ущерб собственному государству и народу. По мнению Михаила Дяденко, решенный Кремлем ядерный шантаж – это вызов всему миру, который является порядком вещей.

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