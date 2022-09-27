logo

BTC/USD

19031.75

ETH/USD

1321.81

LTC/USD

52.27

USD/UAH

41.90

EUR/UAH

40.70

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией ВСУ взяли в плен первых мобилизованных россиян: что говорят пленные (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

ВСУ взяли в плен первых мобилизованных россиян: что говорят пленные (ВИДЕО)

Братчук обнародовал видео, на котором допрашивают пленного российского военного

сегодня, 22:05 comments1759
Автор:

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

Украинские защитники уже начали  брать в плен первых мобилизованных россиян, попавших на войну в Украине из-за решения президента РФ Путина. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на спикера Одесской ОВА Сергея Братчука в Telegram.

ВСУ взяли в плен первых мобилизованных россиян: что говорят пленные (ВИДЕО)

Первые мобилизованные россияне попали в плен (фото из открытых источников)

Он опубликовал видео, где видно, как допрашивают попавшего в плен российского военного. Оккупант признается, что попал на войну после начала мобилизации в РФ.

По словам пленного россиянина, его отправили в Купянск, что в Харьковской области, чтобы он "боролся с националистическими батальонами", но тот говорит, что потом он понял, что там есть только гражданские жители.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, есть еще шанс помешать Путину применить ядерное оружие в Украине. Западные союзники Украины продумывают планы реагирования на случай, если российский диктатор Владимир Путин начнет реализовывать свои ядерные угрозы для Украины. Кремлю непублично посылают предупреждения о возможных последствиях, сообщает Financial Times со ссылкой на пять анонимных осведомленных собеседников. А советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан открыто заявил, что Штаты разъяснили Москве "катастрофические последствия", с которыми она может столкнуться, если решится на ядерный удар. Руководитель Центра правового анализа и исследования политических рисков, адвокат Михаил Дяденко признался, что сложно делать прогнозы, учитывая, что руководство РФ принимает решения не просто нерациональные, но и идущие в ущерб собственному государству и народу. По мнению Михаила Дяденко, решенный Кремлем ядерный шантаж – это вызов всему миру, который является порядком вещей.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/Bratchuk_Sergey/19458
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!