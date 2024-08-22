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ВСУ взяли под контроль еще один населенный пункт на Курщине: детали от Сырского

Также защитники имеют пополнение обменного фонда

сегодня, 12:56
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Кравцев Сергей

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил президенту Владимиру Зеленскому, который посетил Сумскую область, что Вооруженные силы взяли под контроль еще один населенный пункт Курской области РФ. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Facebook рассказал глава украинского государства.

ВСУ взяли под контроль еще один населенный пункт на Курщине: детали от Сырского

Владимир Зеленский и Александр Сырский. Фото - сайт Офиса президента Украины

"Посетил приграничье Сумщины и провел совещание с Главнокомандующим Сырским и начальником Сумской военной администрации", – отметил президент.

По его словам, Александр Сырский доложил, что в определенных районах Курской области под контролем Украины еще один населенный пункт. Также защитники имеют пополнение обменного фонда.

Также главком доложил об оперативной обстановке во всех районах активных действий, и в частности на самых жестких направлениях фронта. Сообщил о шагах по усилению обороны на Торецком и Покровском направлениях.

Начальник ОВА Владимир Артюх рассказал о ситуации на Сумщине после начала Курской операции. В частности, об уменьшении обстрелов из ствольного оружия и жертв среди гражданских. Это также позволило безопаснее восстанавливать энергетическую инфраструктуру и готовить ее к началу отопительного периода.

Во время совещания обсудили координацию действий между военными, полицией и ГСЧС в приграничье, в частности для организации гуманитарных конвоев в определенные районы Курской области.

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