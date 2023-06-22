ВСУ выровняли фронт: где удалось продвинуться украинским защитникам

Украинская армия не так стремительно, как хотелось бы, но продолжает отбрасывать оккупантов из ранее занятых позиций. Так украинские военные продвинулись до 1 км на таврическом направлении. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на заявление спикера объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления капитана Валерия Шершеня во время общенационального телемарафона.

ВСУ. Фото из открытых источников

Валерий Шершень рассказал, Силы обороны Таврического направления продолжают спектр наступательных операций на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

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"Имеем продвижение в сторону противника до 1 км. Речь идет о мерах тактического уровня, так называемое выравнивание фронта" — отметил спикер.

За прошедшие сутки российские оккупационные войска 29 раз атаковали наши позиции на Таврическом направлении в целом. Кроме того, совершили 574 обстрела, применяя танки, РСЗО и артиллерию.

"Часто и активно враг атаковал на востоке. В Донецкой области, в районе Авдеевки и Марьинки, получив достойный отпор, отступил. Самое главное — с нашей стороны потерь позиций не допущено", — констатировал Шершень.

Между тем, аналитики Института изучения войны считают, что нынешнее замедленное контрнаступление Сил обороны может иметь целью истощение сил врага и подготовку дальнейших наступательных действий. То есть, такое неспешное продвижение украинских войск – не свидетельство проблем, а, наоборот, продуманная тактика Генштаба ВСУ.

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