ВСУ выровняли фронт: где удалось продвинуться украинским защитникам

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Кравцев Сергей
Украинская армия не так стремительно, как хотелось бы, но продолжает отбрасывать оккупантов из ранее занятых позиций. Так украинские военные продвинулись до 1 км на таврическом направлении. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на заявление спикера объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления капитана Валерия Шершеня во время общенационального телемарафона.
ВСУ. Фото из открытых источников
Валерий Шершень рассказал, Силы обороны Таврического направления продолжают спектр наступательных операций на Мелитопольском и Бердянском направлениях.
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За прошедшие сутки российские оккупационные войска 29 раз атаковали наши позиции на Таврическом направлении в целом. Кроме того, совершили 574 обстрела, применяя танки, РСЗО и артиллерию.
Между тем, аналитики Института изучения войны считают, что нынешнее замедленное контрнаступление Сил обороны может иметь целью истощение сил врага и подготовку дальнейших наступательных действий. То есть, такое неспешное продвижение украинских войск – не свидетельство проблем, а, наоборот, продуманная тактика Генштаба ВСУ.
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