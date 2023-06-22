В США рассказали, как ВСУ могут использовать замедленное контрнаступление

Нынешнее замедленное контрнаступление Сил обороны может иметь целью истощение сил врага и подготовку дальнейших наступательных действий. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Контрнаступление ВСУ. Фото: из открытых источников

Американские аналитики отмечают, что украинские войска 21 июня провели контрнаступательные операции как минимум на трех участках фронта. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила 21 июня, что украинские войска достигли частичного успеха во время наступательных операций на направлении Белогоровка-Шипиловка. Российский так называемый военный блогер также утверждал, что украинские войска контратакуют в районах к югу и западу от Кременной.

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Украинский Генеральный штаб сообщил, что украинские войска продолжают наступательные операции на участке границы между западной частью Донецкой и восточной частью Запорожской областей на линии Вольное Поле — Макаровка, а российские "военные" блогеры продолжают обсуждать украинские атаки в этом районе, в частности, к югу от Великой Новоселки.

Украинские и российские источники сообщили, что украинские войска продолжают наступательные операции на западе Запорожской области, как к югу, так и к юго-западу от Орехова, и что российские войска контратакуют, чтобы вернуть утраченные позиции на этом направлении.

Кроме того, российские источники отметили относительно медленный темп украинских наступательных операций как на западе Донецкой, так и на западе Запорожской областей, по сравнению с предыдущими днями.

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что украинское контрнаступление происходит медленнее, чем ожидалось, вероятно, из-за эффективной российской обороны и заминированных прифронтовых территорий.

Как оценивал ранее ISW, продуманная оборона российских войск на западе Запорожской области и подготовленные оборонительные позиции по всей южной Украине, вероятно, будут замедлять продвижение украинских войск.

Эксперты отмечают, что в общем более медленный, чем ожидалось, темп украинских контрнаступательных операций не является характерным для более широкого наступательного потенциала Украины, и украинские войска, вероятно, успешно создают условия для будущих основных усилий, несмотря на первоначальные неудачи.

По мнению аналитиков, важным является наблюдение того, что нынешние украинские операции могут иметь не только территориальные цели.

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